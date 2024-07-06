الكيلو يبدأ بـ 81 جنيها، تعرف على أسعار الدواجن اليوم السبت

أسعار الدواجن اليوم السبت، سجلت أسعار الدواجن البيضاء والبلدي استقرارًا في الأسواق اليوم السبت، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت 6 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في الجدول الآتي:

سعر الكيلو من المزرعة «جملة» المستهلك البوابة الحكومية الفراخ البيضاء 76 جنيهًا 81 : 87 جنيهًا 84: 100 جنيه الدواجن البلدي 110 : 111 جنيهًا 115 : 125 جنيهًا 115 : 130 جنيهًا