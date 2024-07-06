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اقتصاد

الكيلو يبدأ بـ 81 جنيها، تعرف على أسعار الدواجن اليوم السبت

أسعار الدواجن اليوم،
أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم السبت، سجلت أسعار الدواجن البيضاء والبلدي استقرارًا في الأسواق اليوم السبت، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت 6 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في الجدول الآتي:

سعر الكيلو من

المزرعة  «جملة»

المستهلكالبوابة الحكومية
الفراخ البيضاء 76 جنيهًا81  : 87 جنيهًا84: 100 جنيه
الدواجن البلدي110 : 111 جنيهًا115 :125 جنيهًا115 : 130 جنيهًا

 

 

 

 

 

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أسعار الدواجن اليوم، ارتفاع الفراخ البيضاء في الأسواق

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أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق اليوم الأربعاء

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