سكرتير بني سويف يتفقد منظومة العمل بمشروعات الدواجن

زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ببني سويف، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، لمتابعة منظومة العمل بالمشروع، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة.

وجاء ذلك في ضوء تكليفات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بحضور: المهندس هاني عبد الموجود مدير المشروعات، والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية وإدارة التعاون بالمحافظة ومسؤولي المشروع.

وخلال الزيارة اطمأن السكرتير العام المساعد على إنتظام العمل، وتم الإطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور، مشيرًا إلى خطة المحافظة للتوسع وفتح منافذ جديدة للمشروع غرب وشرق مدينة بني سويف،لتوفير احتياجات المواطنين من تلك السلعة الإستراتيجية، مما يساهم في ضبط الأسعار في السوق المحلي بالمحافظة.

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى تكليفات المحافظ "محمد هاني غنيم" بمتابعة خطة المحافظة للنهوض وتطوير مشروع الدواجن وتعظيم عوائد المشروع خاصة بعد أعمال التطوير.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالنهوض بكافة المشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية، لاسيما وأن المشروع يعد من مشروعات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من سلع أساسية مثل البيض والدواجن والرومي.