الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

أسعار الدواجن اليوم،
أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء، سجلت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضا بنحو جنيه في الأسواق اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء انخفاضًا في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، إذ انخفضت أسعار الفراخ البيضاء بنحو جنيه مقارنة بسعرها في اليوم السابق، وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 68 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن 

فيما ارتفع سعر الفراخ البلدي في المزرعة بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعرها في اليوم السابق وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة من 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن للمستهلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 90 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 70 إلى 115 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

وفيما يخص سعر الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 93 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

txt

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 9-7-2024

txt

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الدواجن سعر الدواجن اسعار الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ سعر الفراخ اسعار الفراخ بورصة الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن اسعار الدواجن اليوم سعر الدواجن اليوم

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: قرار من صندوق النقد بشأن مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر.. حقيقة الإفراج الجمركي عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر.. وارتفاعات مستمرة في أسعار اللحوم وتراجع الدواجن

سكرتير بني سويف يتفقد منظومة العمل بمشروعات الدواجن

الكيلو يبدأ بـ 81 جنيها، تعرف على أسعار الدواجن اليوم السبت

الفراخ البيضاء تسجل 85 جنيها، أسعار الدواجن اليوم بالبحيرة (فيديو)

كل شركة بسعر، تعرف على أسعار أعلاف الدواجن بالأسواق

الأكثر قراءة

الكاف يحدد مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

شيخ الأزهر: أتمنى ترك كرسي المشيخة والجلوس على حصير لتعليم التلاميذ القرآن (فيديو)

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، الرابط الرسمي لإعلانها

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

الأهلي يعرض تعديل عقد عبد المنعم وموقف غريب من اللاعب

حقيقة استبعاد كهرباء من قائمة كولر أمام بيراميدز

رئيس الوزراء: وضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024

منوعات

المزيد

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

نقابة عمّال سامسونج في كوريا الجنوبية تعلن "إضرابًا مفتوحًا" عن العمل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

تعرف على سعر السكر اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار القصدير اليوم الاربعاء

مواعيد وأماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024

المزيد
ads

انفوجراف

تأسس لمواجهة الاتحاد السوفييتي ويضم 3.5 مليون جندي.. مراحل تطور حلف الناتو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سبب تسمية شهر “المُحَرَّم” بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

ما السن أو المرحلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفالته؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية