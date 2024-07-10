أسعار الدواجن اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء، سجلت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضا بنحو جنيه في الأسواق اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء انخفاضًا في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، إذ انخفضت أسعار الفراخ البيضاء بنحو جنيه مقارنة بسعرها في اليوم السابق، وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 68 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

فيما ارتفع سعر الفراخ البلدي في المزرعة بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعرها في اليوم السابق وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة من 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن للمستهلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 90 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 70 إلى 115 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

وفيما يخص سعر الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 93 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.