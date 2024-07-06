الفراخ البيضاء تسجل 85 جنيها، أسعار الدواجن اليوم بالبحيرة (فيديو)

تنشر فيتو أسعار الدواجن بالأسواق بـ محافظة البحيرة اليوم السبت، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار.

وشهدت أسعار الدواجن والطيور ارتفاعا في بعض الأنواع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.

وسجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 85 جنيه، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 125 إلى 130 جنيها للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 80 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما سجلت الفراخ البلدي الفيومي سعر 120 للكيلو الواحد والرومي الاسمر 155 جنيها والأبيض 135 للكيلو الواحد والبط السوداني 135 جنيها والبط الفرنساوي 125 جنيهًا والبط المولار 120 جنيها للكيلو الواحد والمسكوفي 115 جنيهات، بينما سجلت الأرانب 115 جنيهات وكيلو البانيه بسعر 220 وأجنحة الدواجن بسعر 45 جنيها والكبد والقوانص 100 وزوج الحمام بسعر 110 جنيها.

وأكد وليد حجازي مالك أحد محال الدواجن بالمحافظة أن أسعار الدواجن شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاض ملحوظ في بعض الأنواع وارتفاع في الآخر، لافتا إلى أن عيد الاضحى المبارك أدى إلى ركود بالأسواق وقلة إقبال المواطنين على شراء الدواجن بأنواعها ولكن مع انخفاض الأسعار بالفترة الحالية بدأت تعود حركة البيع والشراء كما كانت.

وأوضح بسام رضا أحد العاملين بالقطاع، أن الأسعار خلال الفترة الماضية كانت مرتفعة وتوقف الكثير من تجار الدواجن عن العمل ما أدى إلى غلق عدد من المزارع، لعدم استطاعتها مواكبة ارتفاع تكلفة الإيجار والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى رفع أسعار الأعلاف التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار الدواجن والطيور ولكن الفترة الحالية تشهد انخفاض بشكل ملحوظ في الأسعار.