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اقتصاد

تفعيل دور الاقتصاد الأخضر وخلق اقتصاد تنافسي، أبرز أهداف وثيقة برنامج عمل الحكومة 2026-2027

الاقتصاد المصري،
الاقتصاد المصري، فيتو

تستهدف وثيقة برنامج عمل الحكومة المصرية حتى عام 2026-2027 خلق اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق نحو النمو المستدام، وجذب مزيد من الاستثمارات بالسوق المحلي، من خلال تهيئة المناخ الاستثماري الملائم، لزيادة القدرة الإنتاجية وزيادة الصادرات وضبط الميزان التجاري، وتوفير مزيد من فرص العمل، لخفض معدلات البطالة.

 

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ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي من خلال هذه الطرق

وتتمثل برامج التنمية الاقتصادية في العديد من الأهداف الرئيسية التي تسعى الحكومة لتحقيقها، يأتي على رأسها ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتعظيم المقدرات الاقتصادية الوطنية، وتسعى الحكومة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحسين أداء اقتصادنا المحلي.

مؤشرات الاقتصاد، فيتو 


تفعيل دور الاقتصاد الأخضر وخلق اقتصاد تنافسي

وتستهدف وثيقة برنامج عمل الحكومة زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، بجميع المنتجات والسلع والخدمات لمختلف الاسواق العالمية.


تشجيع القطاع الخاص وتمويل المشروعات

وتسعى الحكومة لتشجيع القطاع الخاص، وتوفير التمويل المطلوب للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتكثيف الاستثمارات في المشروعات بمختلف المجالات، وتقديم كافة الإمكانات المتاحة لجذب المزيد من الاستثمارات، باعتبارها أحد أهم المصادر الدولارية والنقد الأجنبي، ليتوازن المطلوب مع المعروض من العملة الصعبة.

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تفعيل دور المرأة

وتركز الحكومة على تفعيل دور المرأة وتوسيع نطاق مشاركتها في سوق العمل، والتوسع في برامج التأهيل للانضمام لسوق العمل، ومواكبة التطورات التي نشهدها في مختلف المجالات.

 

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