4 آليات تمويل رئيسية تستهدفها الحكومة في وثيقة برنامج عملها حتى عام 2026-2027

كشفت وثيقة برنامج عمل الحكومة المصرية حتى عام 2026-2027، عن عدد من آليات التمويل الرئيسية المهمة التي تستهدف العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

آليات تمويل رئيسية تستهدفها الحكومة في وثيقة برنامج عملها

وأوضحت الوثيقة أن آليات التمويلات الرئيسية، تتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسؤولية المجتمعية.

وتسهم الآليات الرئيسية في عملية تسريع تنفيذ برنامج الحكومة، في توفير التمويل وانتاج البيانات وإتاحتها، والتقدم التكنولوجي والابتكار، بالإضافة إلى التحول الرقمي، والبيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، ومنظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.

جانب من دراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، فيتو

وتستكمل اليوم اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، اجتماعاتها اليوم الخميس للاستماع إلى وزراء الصناعة، وقطاع الأعمال العام، والانتاج الحربي.

لجنة دراسة برنامج الحكومة في انعقاد دائم

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من أعمالها.

اجتماعات لجنة برنامج الحكومة لوضع حلول لمشكلات المواطنين

وأوضح أن هذه الاجتماعات المكثفة للجنة الخاصة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل، والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

وعقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعين أمس الأربعاء بحضور أعضاء اللجنة الخاصة، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى.

وحضر الاجتماع الأول، الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وحضر الاجتماع الثاني، المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد، وزير الثقافة.