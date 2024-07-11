الإحصاء: مصر بالمرتبة الرابعة عشر عالميا في عدد السكان.. والقاهرة أكبر محافظات الجمهورية سكانا بـ 10.3 مليون نسمة.. ومعدل البطالة يسجل 7٪ خلال 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وقد بدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان وخاصة النمو السكاني والصـحة والـتعليم والحد من الفقر.

اليوم العالمي للسكان

ويواكب اليوم العالمي للسكان هذا العام مرور ثلاثة عقود على انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994، والذي يعد نقطة تحول في معالجة قضايا السكان والتنمية، إذ جعل الإنسان وكرامته وحقوقه في صميم عملية التنمية، وأكّد على أوجه الترابط بين السكان والتنمية المستدامة، ودور السياسات السكانية في تمكين الأفراد وتحسين حياتهم وتحقيق رفاهتهم.

الزيادة السكانية، فيتو

وتمثل الذكرى الثلاثون لانعقاد المؤتمر فرصة سانحة لتذكير العالم بالأهمية الحاسمة التي يحظى بها جدول أعمال المؤتمر وما ينطوي عليه من دعم ومؤازرة للتنمية التي تركز على السكان وتتمحور حول البشر، والدعوة إلى ضمان الحقوق والخيارات للجميع، والسعي نحو تحقيق أهداف موحدة وغايات مشتركة مثل السلم والرخاء.



ويتضمن البيان لقطات لحالة السكان في العالم وحالة السكان في مصر.



حالة السكان في العالم



1- وفقًا لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة (مراجعة 2022)



- بلغ عدد سكان العالم 8.1 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2024



• 1.28 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدمًا *(تشمل المناطق الأكثر تقدمًا أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا / نيوزيلندا واليابان).



• 6.84 مليار يعيشون في الدول الأقل تقدمًا (تشمل المناطق الأقل تقدمًا جميع مناطق إفريقيا وآسيا (باستثناء اليابان) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى ميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا).

الزيادة السكانية، فيتو



- مـن المـتوقع أن يبلغ عدد ســـكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصـف عام 2035، ويبـلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050.



- تقع مصر في المرتبة الرابعة عشر عالميًا من حيث عدد السكان، الثالثة إفريقيًا والأولى على مستوى الدول العربية.



- بلغ معدل النمو السكاني على مستوى العالم 1.0 ٪ عام 2024، ويصل المعدل في الدول الأكثر تقدمًا إلى 0.1 ٪ ويكون بالسالب في دول مثل أسبانيا - 0.1%، ألمانيا - 0.06٪، في حين يرتفع المعدل في الدول النامية مثل النيجر 3.8%، جمهورية الكونغو الديمقراطية 3.2%.



- بـلغ معـدل وفيات الأطفـال الـرضع علـى مسـتوى الـعالم 26.2 طفـل لـكل ألــف مولود حـي عـام 2024، ينخفض هذا المعدل إلى 1.3 طفل لكل ألف مولود حي في دول مثل سلوفينيا وأيسلندا، في حين يرتفع المعدل إلى 70.7 طفل لكل ألف مولود حي في سيراليون، 69.3 طفل لكل ألف مولود حي في نيجيريا.



2- وفقًا لتقرير حالة سكان العالم الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في 2024



- بلغ متوسط معدل الإنـجاب الكلي عام 2024 على مستوى العالم 2.3 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، ينخفض هذا المعدل إلى 1.5 طفل لكل سيدة في الدول الأكثر تقدمًا وكذا يصل إلى 0.9 طفل في كوريا الجنوبية، 1.1 طفل في سنغافورة، في حين بلغ 6.6 طفل في دولة مثل النيجر، 6.0 طفل في تشاد.



- 65٪ نـسبـة النسـاء المتزوجات اللاتــي يستخدمـن أي وسـيلة لمنـع الحـمل في الفـئة العمـرية (15 - 49 سنة) على مستوى العالم عام 2024، وترتفع تلك النسبة في دول مثل النرويج، تشيكيا والصين لتصل إلى 85% وتصل أدناها في تشاد وجنوب السودان بنسبة 9 %.



- بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد عام 2024 على مستوى العالم 71 سنة للذكور، مقابل 76 سنة للإناث، وفى الدول الأكثر تقدمًا 78 سنة للذكور، مقابل 83 سنة للإناث، وفي الدول الأقل تقدمًا 70 سنة للذكور، مقابل 75 سنة للإناث، وفى الدول العربية 70 سنة للذكور، مقابل 75 سنة للإناث.

القاهرة أكبر محافظات الجمهورية سكانا بـ 10.3 مليون نسمة

- وفقــًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2024 (بالزيادة الطبيعية)

- ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقًا لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة في تعداد عام 2017، ثم إلى 105.9 مليون نسمة في بداية عام 2024 بزيادة قدرها 11.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.4٪ ذكور، 48.6٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 105.8 ذكر لكل 100 أنثى.



- تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.6 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2024.



- يعتبر المجتمع المصري مجتمعًا فتيًا حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالي ثلث السكان بنسبة 34.3٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) ٪ 3.9 فقط في بداية عام 2024 (وفقًا للهيكل العمري لتعداد عام 2017).



- بلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪ في بداية عام 2024.

- بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير 2024، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل (15- 64 سنة) يعولون حوالي 62 فردا ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل.



- ارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 92.4 نسمة/ كم2 عام 2017 إلى 105.6 نسمة/ كم2 عام 2024.

الإحصاء: 69 سنة متوسط العمر المتوقع للذكور و74 عاما للإناث فى مصر خلال 2024

ورصد التقرير حالة السكان فى مصر وفقــًا للإسقاطات السكانية المستقبلية (2022- 2072)

- بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور 69.1سنة، وللإناث 74.1 عام 2024.



- بلغ معدل الإنـجاب الكلى 2.76 طـفل لكل سيدة عام 2022 مقابل 2.85 طفل لكل سيدة عام 2020 وفقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021.

الإحصاء: انخفاض معدل المواليد فى مصر إلى 19.4 لكل ألف نسمة عام 2023

ورصد التقرير حالة السكان فى مصر وفقا لعدة معايير ومنها وفقًا لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 - 2023) وجاءت كالتالى

- وفقًا لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 - 2023)

- انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 مولود لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 19.4لكل ألف نسمة عام 2023.

- انخفض معدل الوفيات من 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 5.6 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2023.

- انخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 ليصل إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2023.

الإحصاء: معدل البطالة يسجل 7% ويرتفع لدى الإناث إلى 17.8% عام 2023

ورصد التقرير حالة السكان فى مصر وفقا لعدة معايير ومنها وفقًا لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2023

وفقًا لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2023.

- بلغ حجم قوة العمل من السكان (15 سنة فأكثر) 31.1 مليون نسمة (25.6 مليون نسمة من الذكور، 5.6 مليون نسمة من الإناث).



- بلغ معدل البطالة 7٪ عام 2023، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 17.8٪ مقابل 4.7٪ بين الذكور.



جهود الدولة لخفض النمو السكاني

انطلاقًا من الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للقضية السكانية وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري، وفي ضوء التغييرات الديموجرافية المستجدة والمستمرة، حرصت وزارة الصحة والسكان ممثلة في المجلس القومي للسكان على تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030) والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2023 أثناء انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بحضور رئيس الجمهورية، واتســاقًا مــع مســتهدفات رؤيــة مصــر 2030 للارتقاء بجـــودة حيــاة المواطــن المصــري وتحســين مســتوي معيشــته فــإن مرتكــــزات الاستراتيجية تتمحـور حــول 6 محــاور اســتراتيجية تشــترك مــع محــاور المشــروع القومــي لتنميــة الأسرة المصريــة وذلــك مــن أجـل تحقيـق الأهداف تحـت الغطـاء الحكومـي المتقاطـع مـع جميـع محـاور العمـل

وتتمثل تلك المحاور فيمـا يلي:

1. محور ضمان الحقوق الإنـجابية

2. محور الاستثمار في الثروة البشرية

3. محور تدعيم دور المرأة

4. محور التعليم والتعلم

5. محور الاتصال والإعلام من اجل التنمية

6. محور الحوكمة والمتابعة والتقييم