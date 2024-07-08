الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء: نستهدف ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار

رئيس مجلس الوزراء،
رئيس مجلس الوزراء، فيتو

يقوم المحور الثالث من برنامج عمل الحكومة والمَعنِي ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات،على ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحدُّ من التضخم.

وخلال إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان، اليوم، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، يُعَدُّ من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها.

مدبولي:  الفترة الماضية شهدت صمود الاقتصاد المصري في مواجهة  الأزمات

أشار مدبولي إلى أن الفترة الماضية شهدت صمود الاقتصاد المصري في مواجهة العديد من الأزمات الخارجية والداخلية، واستطاعت الدولة تجاوزها بفضل برامج الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الحكومة والسياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار.

مدبولي: نستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف في العام الأول من برنامج عملها، تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل، وتحقيق نمو احتوائي قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

 مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبنِّي إصلاحات اقتصادية كُليَّة

وتابع: الحكومةُ تُواصِل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبنِّي إصلاحات اقتصادية كُليَّة، وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويًّا حتى عام 2026/2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية، كما سيعمل البرنامج على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة؛ فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026/2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي، و45% في المحافظات الحدودية.

txt

8 رسائل لرئيس الوزراء أمام البرلمان حول"الكهرباء والأسعار ومشكلات المواطنين"

txt

رئيس الوزراء: أمن مصر المائي والغذائي والسيبراني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاصلاح الاقتصادى برنامج عمل الحكومة ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات النهوض الاقتصادي ضبط الأسعار الحد من التضخم بيان الحكومة امام البرلمان مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاقتصاد المصري رئيس الوزراء فرص العمل اللائقة الاقتصاد الرسمي

مواد متعلقة

8 رسائل لرئيس الوزراء أمام البرلمان حول"الكهرباء والأسعار ومشكلات المواطنين"

رئيس الوزراء: أمن مصر المائي والغذائي والسيبراني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي

رسائل طمأنة من رئيس الوزراء للمصريين بشأن برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

7 محاور فرعية يتضمنها برنامج الحكومة في بناء الإنسان (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

احترم الميت ووجع أسرته، خالد بيومي يفتح النار على وليد دعبس

بيراميدز يكتسح الاتحاد برباعية ويبتعد بصدارة الدوري المصري (صور)

مدبولي يكشف خطة حل أزمة كثافة الطلاب في الفصول بالمدارس

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

لا داعي لاستخراج الجثمان، لجنة طبية تراجع فحوصات وبروتوكول علاج اللاعب أحمد رفعت قبل وفاته

منوعات

المزيد

مصرع شخص وإصابة آخر جراء موجة حر غير مسبوقة بالولايات المتحدة

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

أسامة قابيل: أهم الدروس التي نتعلمها من هجرة النبي أن يكون لنا وقفة مع النفس

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدلة على وحدانية الله عز وجل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية