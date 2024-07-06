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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف عن الطرق العاجلة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي

معدلات النمو بالاقتصاد
معدلات النمو بالاقتصاد المصري، فيتو

كشف الدكتور محمد يونس الخبير الاقتصادي عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، عن أهم الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة، وتحسين مؤشرات اقتصادنا المحلي بكافة القطاعات.

 

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أهمية قطاع الاستثمار 

وقال إنه يجب الاهتمام بالعديد من القطاعات على رأسها قطاع الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة للسوق المصري، وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وتسهيل كافة العقبات أمامهم حيث يعد قطاع الاستثمار أحد أهم المصادر الدولارية والنقد الاجنبي التي نحتاجها لتحقيق التوازن المطلوب بين المعروض والمطلوب منها. 

مؤشرات الاقتصاد المصري، فيتو 

دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو 

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، إن القطاع الخاص يأتي ضمن القطاعات التي تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يمثل النسبة الاكبر في قطاع التوظيف بواقع80% حيث يساهم بشكل كبير في تراجع معدلات البطالة.

 

ضرورة القضاء على البيروقراطية

وأكد يونس على ضرورة القضاء على البيروقراطية بكافة القطاعات الاقتصادية، وتفعيل دور الامكانات الحديثة والعمل على تأهيل وتحسين كفاءة الكوادر البشرية، لمواكبة التطورات التكنولوجية وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية وفقا لذلك للنهوض باقتصادنا المحلي. 

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توقعات البنك الدولي 

تجدر الاشارة إلى أن البنك الدولي توقع في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عنه ارتفاع معدلات النمو بالاقتصاد المصري مدفوعا بنمو الاستثمار الأجنبي بدعم من صفقة رأس الحكمة، كما رجح البنك أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 2.8% في 2024 و4.7% في 2025.

 

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