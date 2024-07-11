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اقتصاد

الوكيل: النساء يمثلن أكثر المستفيدين من مشاريع منح الاتحاد الأوروبي بنسبة 60%

أحمد الوكيل، فيتو
أحمد الوكيل، فيتو

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، دعم الاتحاد لسيدات الأعمال، وأنه ضمن أولويات اتحاد الغرف منذ عقود.

فعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي

جاء ذلك خلال كلمة رئيس اتحاد الغرف التجارية التي ألقاها خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي الذي يعقد حاليًا بمقر الاتحاد، بحضور تمارا فوتشيتش، السيدة الأولى لجمهورية صربيا.

دعم سيدات الأعمال من ضمن أولوياتنا منذ عقد من الزمن

وقال «الوكيل» إنه في جميع أنشطتنا، كان دعم سيدات الأعمال من ضمن أولوياتنا منذ عقد من الزمن، حيث أنشأنا لجنة سيدات الأعمال، أولًا في الإسكندرية، ثم في جميع غرفنا ثم بالاتحاد، لرفع مستوى الوعي وتقديم الخدمات والمعونة الفنية لسيدات الأعمال و الشركات الناشئة النسائية.

60% من النساء مستفيدات من مشاريع منح الاتحاد الأوروبي

وأكد «الوكيل» بأنه فخور بإعلان أن المستفيدين من العشرات من مشاريع منح الاتحاد الأوروبي، على مدى السنوات العشر الماضية، كانوا أكثر من 50٪ من الشباب، وأكثر من 60٪ من النساء، ونحن نعمل على زيادة حصتهم.

وأشار إلى أن اللجنة تنفذ العديد من المشاريع لدعم سيدات الأعمال، حيث توفر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمعونة الأوروبية برامج التدريب والحصول على التمويل والمعونة الفنية والحضانة والعولمة من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض، ASCAME الذي أشرف برئاسته، كما تترأس صربيا لجنة السياحة به، وقد قمنا معًا بالترويج لمعرض بلجراد الدولي الثاني والأربعين للسياحة بمشاركة مئات المشاركين من البحر الأبيض، معظمهم من النساء.

 

سيدة صربيا الأولى معروفة بتفانيها في العمل الإنساني

ووجه أحمد الوكيل حديثه لسيدة صربيا الأولى؛ قائلًا: «لكن اسمحوا لي أن أخاطب ضيفة الشرف، معالى السيدة تمارا فوتشيتش، سيدة صربيا الأولى، إن فخامتكم معروفون بتفانيكم في العمل الإنساني، مع التركيز بشكل خاص على رعاية الأطفال وأهمية التنمية المبكرة، حيث قمتم بإنشاء مركز تنمية وإدماج الطفولة المبكرة».

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