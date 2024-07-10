الخميس 11 يوليو 2024
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سياسة

شروط تخفيض الضرائب الجمركية على السيارات الملاكي المستوردة

السيارات المستوردة
السيارات المستوردة من الجمارك، فيتو

نص قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على ضوابطر تخفيض الضرائب الجمركية على السيارات الملاكي، وأي استخدامات يمكن التسامح فيها، وغيرها التي لاتنطبق عليها الشروط. 

ويشترط القانون أولا المعاينة علي ما يستورد من السيارات الملاكي، والسيارات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي.

آلات تنخفض عليها رسوم الضرائب الجمركية 

تقدر رسوم الضرائب الجمركية على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى يقتضيها النشاط وما يلزم لإنشاء المشروعات او التوسع فيها وفقا لاحكام قانونى ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وكذلك المشروعات التى يتم إنشاؤها أو التوسع فيها فى المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الصحراوية، والمشروعات التى تقوم بها وحدات التعاون الإسكانى الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 1981 ومشروعات الإسكان الشعبى التى تقوم بها الجهات التى تحدد بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص.

سيارات الاستعمالات الخاصة بالبناء 

وأيضا الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء من غير سيارات الركوب اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها والتى يتم تنفيذها طبقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الاحكام الخاصة بالتعمير.

والآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشات الفندقية والسياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973.

وسيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي الخاضعة للقانون رقم 38 لسنة 1977، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة.

يذكر أن قانون الجمارك يتيح التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية، حيث تنص المادة رقم 63، من القانون على أنه يجوز لصاحب التظلم تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.

عن الجمارك 

الجمارك هي مصلحة ذات طابع اقتصادي وأمني مكلفة بمراقبة المبادلات التجارية على الحدود وجباية الضرائب على الواردات.

تباشر الجمارك دورا مهما في دعم الاقتصاد المحلي، من حيث جذب المستثمرين وحماية المنتج المحلي والتصدي لعمليات التهريب، في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتكلف أيضا بالسهر على حماية البلاد من نقل المواد الممنوعة والضارة وبمراقبة عبور السلع والأفراد.

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