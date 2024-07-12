الجمعة 12 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أعلى 6 شركات وساطة بالبورصة من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ترصد فيتو أعلى 6  شركات  وساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية الأسبوع كالتالي: 

  • آي إف جي هيرميس الدولية للوساطة بقيمة تداول بلغت 25.7 مليار جنيه.
  • إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 4.9 مليار جنيه.
  • هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.7 مليار جنيه.
  • التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.3 مليار جنيه.
  • كايرو كابيتال سيكيورتيز بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه.
  • جدوى لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

هبطت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.910 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 28287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 34696 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12223 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6278 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59%  عند مستوى 9095 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.81% عند مستوى 2733 نقطة.

 

تداولات جلسة منتصف الأسبوع 

 واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها في ختام تعاملات،  الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح  رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.920 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 28466 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 34980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 12301 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 6314 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 9149 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2756 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

 تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.917 تريليون جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% عند مستوى 28411 نقطة. 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54%عند مستوى 34802 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66%  عند مستوى 12276 نقطة. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 6279 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 9127 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% عند مستوى 2752 نقطة. 

تداولات جلسة بداية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة الصعود بختام  تعاملات  الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.923 تريليون جنيه، لتربح نحو 15 مليار جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% عند مستوى 28602 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76%عند مستوى 35330 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83%  عند مستوى 12359 نقطة. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% عند مستوى 6269 نقطة.

وارتفع   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة. 91% عند مستوى 9140 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% عند مستوى 2770 نقطة.

البورصة، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجى اكس 30 شركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر الشريعة

مواد متعلقة

69.0 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

البورصة تخسر 88 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

مباراة الأهلي والزمالك على مائدة مدرب مازيمبي

ضياء السيد: لاعب الزمالك خليفة إمام عاشور والحظوظ متساوية في مباراة القمة

التعليم العالي: انضمام 3 مُدن مصرية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم 2023

تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان (فيديو)

لمواجهة غلاء الأسعار، دليلك الشامل لوصفات الكعك والبسكويت والبيتي فور المميزة

4 أسهم تتصدر قائمة الأكثر ارتفاعا بالبورصة بتعاملات منتصف الأسبوع

الأكثر قراءة

فيتو لرئيس رابطة الأندية أحمد دياب: هل أنت ممنوع من دخول إحدى دولة الخليج بحكم قضائي؟ (مستندات)

براتب خرافي، صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل عرض رينارد لخلافة حسام حسن

اتحاد الكرة يكشف ملابسات مفاوضاته مع رينارد ومصير حسام حسن

لا يضيع حق وراءه مطالب، بيان ناري من نادي 6 أكتوبر بشأن واقعة لاعبته جنة عليوة مع شهد سعيد

خبير تحكيمي يتحدث عن مستوى محمد معروف بعد جدل ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

جنة عليوة تكشف مفاجأة عن شهد سعيد حال مشاركتها في الأولمبياد

قرار عاجل من محافظ الدقهلية بشأن ضحايا حادث طريق جمصة

موقف المتخلفين عن صرف معاشات شهر يوليو 2024

منوعات

المزيد

عينيها وشفتيها كشفوها، جورجيا ميلوني تعبر عن انزعاجها من تأخر بايدن (صور)

مش عارف زيلينسكي من بوتين، زلة لسان جديدة لبايدن أمام الرئيس الأوكراني (فيديو)

ستينية تحتفل مع زوجها العشريني بمعرفة جنس طفلهما

ضابط يطلق النار على حارس مرمى في الدوري البرازيلي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الخميس

أسعار النحاس اليوم الخميس في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

شروط القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12- 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية