تجديد حبس سائق توك توك تحرش بسيدة في مصر القديمة

جدد قاضي المعارضات بـ محكمة جنوب القاهرة حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتحرشه بسيدة كانت تستقل مركبته، من خلال ارتكاب حركات منافية للآداب.

وكانت منطقة مصر القديمة، شهدت واقعة مشابهة لمأساة فتاة مدينتي “حبيبة الشماع”، والتي قفزت من سيارة “أوبر”، بعد أن أقدم سائقها على ارتكاب أفعال مريبة.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط سائق توك توك لارتكابه حركات منافية للآداب أثناء ركوب سيدة بصحبته بمصر القديمة.

سيدة تقفز من توك توك تحرش بها سائقه وأتى بحركات منافية للآداب

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، "مصابة بشرخ فى عظمة الوجه والعضد الأيسر") بأنها أثناء استقلالها مركبة "توك توك" خلال عودتها من عملها، قام سائق التوك توك بحركات خادشة للحياء، فطلبت منه التوقف لكي تنزل، إلا أنه رفض.. فما كان منها إلا أن قفزت من التوك توك أثناء سيره، فنتج عن ذلك إصابتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السائق وضبطه أثناء استقلاله المركبة، وأقر بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

يذكر أن قضية “حبيبة الشماع” هزت الرأي العام، بدءًا من وقوعها في 21 فبراير الماضي حتى وفاة المجني عليها في 14 مارس الماضي متأثرة بنزيف في المخ داخل المستشفى.