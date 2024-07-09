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حوادث

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 11 مليون جنيه

ضبط قضايا اتجار في
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 11 مليون جنيه

 واصلت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي

 وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 11 مليون  جنيه.

 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

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