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أخبار مصر

وزير شؤون المجالس النيابية يكشف هدف السيسي من تعيين نائبين لمدبولي (فيديو)

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي مع مصطفى مدبولي، فيتو
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أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار بالجلسات الأولى مع لجنة مناقشة برنامج الحكومة كان حوارًا ديمقراطيًا وراقيًا وموضوعي، مشددًا على أنه تم الاستماع في هذا الاجتماع لكل الآراء، والجلسة التزمت ضوابط الحياد وعكست كل الآراء السياسية من اليمين إلى الوسط إلى اليسار.

دراسة برنامج الحكومة الجديدة

وأشار "فوزي"، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن ما حدث في جلسة المجموعة الاقتصادية حدث أيضًا في الجلسة المسائية مع وزراء العدل والأوقاف والثقافة وكل وزير عرض رؤيته وبرنامجه التفصيلي وقدمت له الأسئلة وأجاب عنها بالتفصيل، منوهًا بأن اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة تضم 42 عضوًا.

 

محاور عمل الحكومة الجديد

وأوضح أن محاور برنامج الحكومة واضحة وأوضحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهي أربع محاور، مشددًا على أن محاور الحكومة تتضمن الأمن القومي والسياسة الخارجية وبناء الإنسان المصري والأداء الاقتصادي التنافس والاستقرار السياسي والتماسك المجتمعي.

وأفاد محمود فوزي، بأن كل محور من المحاور التي تقدمت بها الحكومة في برنامجها أمام مجلس النواب يتضمن العديد من البنود، مشددًا على أن هناك إشارتين مهمتين وهما تشكيل الحكومة وما تحمله من أسماء وأشخاص والتي تعكس قدر كبير من التخصص والخبرة والسمعة الطيبة كل وزير في مجاله.

إشارة اختيار نائبين لرئيس الوزراء 

وأكد أن هناك نائبين لرئيس مجلس الوزراء أحدهما للتنمية الصناعية وهو الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار للتنمية البشرية، موضحًا أن تعيين 2 نواب لمجلس الوزراء هو إشارة واضحة من القيادة السياسية التي كلفت الحكومة وهو أي أن الإنسان المصري وتنميته البشرية بجوانبها المتعددة هي هدف أساسي لهذه الحكومة.

ننشر السيرة الذاتية للمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية

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ولفت أن تعيين نائب رئيس وزراء للصناعة هو تأكيد أن الصناعة قاطرة الاقتصاد والتي تجعلنا نقلل استنزاف الدولار ويكون لدينا قدرة على خلق فرص والتصدير والتصنيع وهما رسالتان تجيبان عن تشكيل هذه الحكومة.

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وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزى الحكومة الجديدة الحوار الوطنى قناة اكسترا نيوز

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