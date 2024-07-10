بعد الحكم عليها بالإعدام، معلومات عن أسماء الكبيسي أرملة زعيم داعش

أصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام علي أرملة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، بعد إدانتها بالعمل مع التنظيم واحتجاز يزيديات في منزلها، تعرضن للاختطاف على أيدي عصابات تابعة للتنظيم الإرهابي، في قضاء سنجار، غربي محافظة نينوى، واحتجازهن أسيرات في منزلها بالموصل.

وأفادت وكالة رويترز عن مسؤول في المحكمة قوله: إن محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق زوجة البغدادي بعد ثبوت إدانتها بجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد اليزيديين وكذلك تورطها بنشاطات إرهابية.

توقيف زوجة أبو بكر البغدادي علي الحدود التركية

وأعلنت تركيا في نوفمبر 2019 توقيف أرملة أبو بكر البغدادي، مع 10 أشخاص آخرين، من بينهم ابنة الزعيم السابق للتنظيم الإرهابي، في محافظة هاتاي التركية الحدودية مع سورية.

ويشار إلي أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي قتل في 2019 في ضربة للقوات الخاصة الأمريكية شمال غرب سورية.

من هي أسماء الكبيسي؟

وكانت أسماء فوزي محمد الكبيسي، أم حذيفة، الزوجة الأولى لزعيم داعش، أبو بكر البغدادي، حيث تبلغ الكبيسي من العمر 48 عاما، وقد عاشت مع البغدادي في ريف إدلب في سوريا عام 2012، ثم في مدينة الرقة السورية سنة 2014.

وكانت تقيم في تركيا بهوية مزورة واسم مستعار، في نوفمبر عام 2019 أعلنت تركيا توقيف الكبيسي في محافظة هاتاي على الحدود مع سوريا مع عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنتها ليلى.

وقدمت الكبيسي بعد اعتقالها معلومات مهمة حول البغدادي والعمل الداخلي لتنظيم داعش، ومعلومات سرية عن كيفية عمل التنظيم.

وقالت تقارير إعلامية تركية أن الزوجة تدعى أسماء فوزي محمد الكبيسي، وابنتها اسمها ليلى، واستجوبت السلطات القضائية العراقية عائلة البغدادي، موضحةً أنه تمت استعادتهم من خارج العراق.

ووفقا لمصدر قضائي أن جهاز المخابرات بالتعاون مع السلطات التركية قام باسترداد زوجة أبو بكر البغدادي وأولادها، مضيفا أنها كانت موقوفة في تركيا.

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