بيان أمريكي ألماني: واشنطن ستنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا عام 2026

كشف بيان أمريكي ألماني مساء اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستشرع في نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا بشكل مؤقت عام 2026.

نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا

وأشار البيان الأمريكي الألماني، إلى أن نشر الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى في ألمانيا سيبدأ عام 2026 على أن يصبح دائما مستقبلا. ولفت البيان الي ان تشمل صواريخ SM6 وتوماهوك وأسلحة فرط صوتية.

