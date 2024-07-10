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خارج الحدود

بيان أمريكي ألماني: واشنطن ستنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا عام 2026

صواريخ، فيتو
صواريخ، فيتو

كشف بيان أمريكي ألماني مساء اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستشرع في نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا بشكل مؤقت عام  2026.

نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا

وأشار البيان الأمريكي الألماني، إلى أن نشر الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى في ألمانيا سيبدأ عام 2026 على أن يصبح دائما مستقبلا. ولفت البيان الي ان تشمل صواريخ SM6 وتوماهوك وأسلحة فرط صوتية.
 

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