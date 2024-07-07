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تعداد ألمانيا السكاني يكشف مفاجأة مثيرة

ألمانيا، فيتو
ألمانيا، فيتو

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن ما ينشره مكتب الإحصاء الألماني على فترات منتظمة حول نتائج التعداد السكاني الأخير، الذي أُجري، بين مايو 2022 ويناير 2023، يثير كثيرًا من الدهشة، ويتيح مقارنة التقديرات الإحصائية والواقع على الأرض.

وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا اكتشفت أن عدد سكانها يقل بمقدار 1.4 مليون نسمة عما كان يعتقده الإحصائيون حتى الآن، بالرغم من أن عدد السكان ارتفع بمقدار 2.5 مليون نسمة منذ تاريخ آخر تعداد في العام 2011، ووصل إلى نحو 84 مليونًا.

التعداد السكاني في ألمانيا

ورغم أن هناك 10.9 ملايين من الأجانب يعيشون حاليًا في ألمانيا، أي أكثر 4.8 ملايين مما كان عليه الحال في التعداد السكاني الأخير لعام 2011، إلا أن هذه العدد كان أقل بمليون، مما كان متوقعًا حتى الآن، حيث إن أسباب هذا التناقض ليست مفهومة.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الأرقام تمثل صداعًا لبعض مجالس البلديات، لأن لها عواقب سيئة على مواردها المالية، حيث يتم تحديد مخصصات البلدية جزئيًا وفقًا لعدد السكان.

وأشارت إلى أن مكتب الإحصاء فسَّر أسباب هذه الأرقام بأن العديد من الأجانب غادروا البلاد دون استكمال إجراءات إلغاء التسجيل من السجلات البلدية، وهو أمر إلزامي من حيث المبدأ.

معدلات عالية من النمو السكاني

وقالت الصحيفة: "لا يوجد في البلاد 43.1 مليون وحدة سكنية، وهذا أكثر من كافٍ لتلبية احتياجات نحو 84 مليون شخص إذا استغلت بشكل جيد، إلا أن المساكن الفارغة في الواقع تشير إلى تحركات السكان داخل ألمانيا".

وأضافت تقول: "هذه المساكن توجد بشكل رئيس في المناطق الريفية شرق ووسط ألمانيا، في حين إن المدن الكبيرة وضواحيها تظهر معدلات عالية من النمو السكاني".

ووفق الصحيفة، فإنه بغض النظر عن التعداد السكاني، فإن أرقام الهجرة النهائية للعام الماضي في نهاية يونيو السابق، بلغت 663 ألفًا (الدخول ناقص المغادرة)، حيث إن ذلك لا يزال يمثل انخفاضًا بنسبة 55% مقارنة بالعام السابق، والذي يمثل رقمًا قياسيًا من الناحية الإحصائية.

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