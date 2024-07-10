الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فيتو تكشف قرار اتحاد الكرة بزيادة عدد اللاعبين بقوائم الأندية للموسم الجديد

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

اتحاد الكرة، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام على إدخال تعديلات على نظام قيد اللاعبين في الموسم الكروي المقبل 2024 - 2025.

وعلمت فيتو أن مجلس الجبلاية قرر زيادة عدد اللاعبين في قوائم الأندية في الموسم المقبل بحيث تضم قائمة كل فريق 30 لاعبا مع السماح بقيد خمسة لاعبين من مواليد 2003، خاصة بعد أن تم رسميا إلغاء دوري الجمهورية مواليد 2003 في الموسم المقبل.

قيد خمس لاعبين مواليد 2003

وبذلك سيكون من حق كل فريق قيد 30 لاعبا في الموسم المقبل، إلى جانب 5 لاعبين من مواليد 2003، حتى يتسنى للأندية الاستفادة من بعض لاعبيها في هذه المرحلة السنية بدلا من رحيلهم جميعا بدون مقابل بعد إلغاء دوري 2003.

اتحاد الكرة يخطر الفيفا بفتح القيد على TMS أول أغسطس

وأخطر اتحاد الكرة المصري في وقت سابق، نظيره الدولي "فيفا" بفتح القيد الصيفي على نظام TMS في الأول من أغسطس، على أن يحدد الاتحاد المصري موعد في نفس الشهر لفتح القيد للأندية.

ولا يعنى فتح القيد على نظام TMS أن يكون للأندية الحق في قيد لاعبيها، وإنما هو إجراء يسمح للاتحاد بفتح القيد لاحقا، حيث أن فترات القيد شأن داخلي للاتحادات الأهلية لكن يجب إخطار الفيفا به.

رئيس النصر: ما يفعله اتحاد الكرة قمة الفساد ولن نلعب مباراة بيراميدز

اتحاد الكرة يلغي إشراف دينا الرفاعي على منتخب النسائية وعلاء نبيل يتولى الصلاحيات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

اتحاد الكرة مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري جمال علام الموسم الكروي المقبل مجلس الجبلاية إلغاء دوري الجمهورية 2003 نظام tms فيفا

مواد متعلقة

رئيس النصر: ما يفعله اتحاد الكرة قمة الفساد ولن نلعب مباراة بيراميدز

شبانة عن بيان اتحاد الكرة بشأن إبراهيم عادل: خرج من الغرف المغلقة وضحكوا على الأهلي

اتحاد الكرة يحسم موقف إبراهيم عادل من المنتخب الأولمبي ومباراة الأهلي

أشرف صبحي يكشف موعد انتخابات اتحاد الكرة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر موقع "فيتو"

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف درجتك بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، 26 طالبا بقائمة الأوائل

مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الأول برقم الجلوس

انهيار تام، كواليس تحقيقات النيابة مع شيرين عبد الوهاب

فيتو تكشف قرار اتحاد الكرة بزيادة عدد اللاعبين بقوائم الأندية للموسم الجديد

منوعات

المزيد

أمر فرنسي بوقف المطر، اعرف التفاصيل

نفوق 150 حيوانًا غرقًا جراء فيضانات الهند

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 10-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بعد انخفاضه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-07-2024 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يناقش الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية