فيتو تكشف قرار اتحاد الكرة بزيادة عدد اللاعبين بقوائم الأندية للموسم الجديد

اتحاد الكرة، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام على إدخال تعديلات على نظام قيد اللاعبين في الموسم الكروي المقبل 2024 - 2025.

وعلمت فيتو أن مجلس الجبلاية قرر زيادة عدد اللاعبين في قوائم الأندية في الموسم المقبل بحيث تضم قائمة كل فريق 30 لاعبا مع السماح بقيد خمسة لاعبين من مواليد 2003، خاصة بعد أن تم رسميا إلغاء دوري الجمهورية مواليد 2003 في الموسم المقبل.

قيد خمس لاعبين مواليد 2003

وبذلك سيكون من حق كل فريق قيد 30 لاعبا في الموسم المقبل، إلى جانب 5 لاعبين من مواليد 2003، حتى يتسنى للأندية الاستفادة من بعض لاعبيها في هذه المرحلة السنية بدلا من رحيلهم جميعا بدون مقابل بعد إلغاء دوري 2003.

اتحاد الكرة يخطر الفيفا بفتح القيد على TMS أول أغسطس

وأخطر اتحاد الكرة المصري في وقت سابق، نظيره الدولي "فيفا" بفتح القيد الصيفي على نظام TMS في الأول من أغسطس، على أن يحدد الاتحاد المصري موعد في نفس الشهر لفتح القيد للأندية.

ولا يعنى فتح القيد على نظام TMS أن يكون للأندية الحق في قيد لاعبيها، وإنما هو إجراء يسمح للاتحاد بفتح القيد لاحقا، حيث أن فترات القيد شأن داخلي للاتحادات الأهلية لكن يجب إخطار الفيفا به.