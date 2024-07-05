الجمعة 05 يوليو 2024
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رياضة

اتحاد الكرة يلغي إشراف دينا الرفاعي على منتخب النسائية وعلاء نبيل يتولى الصلاحيات

دينا الرفاعي، فيتو
دينا الرفاعي، فيتو

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، منذ أيام  تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة أميرة يوسف.

وأكد مصدر داخل الاتحاد أن المجلس ألغى قرار الإشراف على المنتخبات الوطنية، وبالتالي أصبحت دينا الرفاعي داعمة فقط لمنتخب النسائية كباقي أعضاء المجلس، وليست مشرفة على الفراعنة السيدات مثلما أعلن مجلس الجبلاية في بيانه منذ أيام.

 تكليف علاء نبيل بالإشراف على منتخب الكرة النسائية

وقرر اتحاد الكرة تكليف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، بالإشراف على كل ما يتعلق بمنتخب الكرة النسائية ومنحه كافة الصلاحيات بشأن التشاور مع الجهاز الفني في المعسكرات وخطة المنتخب القادمة وإبعاد أي عنصر من أعضاء الاتحاد عن المنتخبات، فيما عدا المنتخب الأولمبي الذي مازال يشرف عليه محمد بركات عضو المجلس.

محمد بركات يعتبر عضو الاتحاد الوحيد الذي مازال مشرفا  على المنتخب خاصة لارتباط الفراعنة بخوض أوليمبياد باريس 2024، وفور انتهاء الدورة الأولمبية ستنتهي مهمته مع المنتخب.

تشكيل الجهاز الفني للكرة النسائية 

ويقود الجهاز الفني أميرة يوسف ويعاونها كل من آيات مرتضى، مدرب عام، ونورهان صبحي، مدرب مساعد ومخطط أحمال، وأمجد خاطر مدربًا لحراس المرمى.

أميرة يوسف حصلت على رخصة التدريب CAF A خلال الدورة التي أقامها اتحاد الكرة المصري في العام الماضي وهي أحد الاشتراطات لتدريب المنتخبات.

ويعقد علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، اجتماعًا مع الجهاز الفني لتحديد برنامج عمل منتخب الكرة النسائية في المرحلة المُقبلة.

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