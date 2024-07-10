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رياضة

اتحاد الكرة يحسم موقف إبراهيم عادل من المنتخب الأولمبي ومباراة الأهلي

إبراهيم عادل، فيتو
إبراهيم عادل، فيتو

إبراهيم عادل، أصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًّا قبل قليل، يحسم خلاله الموقف النهائي للاعب بيراميدز إبراهيم عادل من المشاركة في مباراة بيراميدز ضد الأهلي، وهل سيغادر معسكر المنتخب الأولمبي أم سيقى في المعسكر. 

 

بيان اتحاد الكرة

وجاء نص البيان الصادر عن اتحاد الكرة كالآتي:

تلقي اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم طلب من نادي بيراميدز للاستعانة بلاعبه إبراهيم عادل فى مباراة النادي المقبلة في دوري نايل.

وبمراجعة الجهاز الفني والطبي للمنتخب الأولمبي أفادوا بإصابة اللاعب وتفضيلهم الإبقاء عليه مع المنتخب لمتابعة حالته الصحية والفنية.

وفى سبيل ذلك تم التنسيق مع الجهاز الطبي للنادي للاطمئنان على لاعبه.

وبذلك يستمر اللاعب مع باقي زملائه بالمعسكر استعدادًا للسفر لمدينة بوردو الفرنسية لتأدية المباريات الودية مع العراق وأوكرانيا استعدادا لانطلاق أولمبياد باريس.

بيان اتحاد الكرة، فيتو

وتغادر بعثة المنتخب الأولمبي مطار القاهرة في الثانية ظهر اليوم الأربعاء في طريقها إلى مدينة بوردو الفرنسية، التي تستضيف معسكر تدريبي للفريق لمدة أسبوع قبل التوجه إلى مدينة نانت التي تستضيف مباريات الفريق في أولمبياد باريس.

 

موعد مغادرة طائرة المنتخب الأولمبي

وتغادر الطائرة الخاصة التي ستقل بعثة منتخب مصر الأولمبي مطار القاهرة في تمام الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء، في طريقها إلى مدينة بوردو الفرنسية التي تستضيف معسكر الفراعنة لمدة أسبوع، قبل التوجه إلى مدينة نانت التي تستضيف مباريات الفريق في الأولمبياد.

 

موعد مباراتي المنتخب الأولمبي أمام أوكرانيا والعراق

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين في ختام استعداداته للأولمبياد، الأولى أمام نظيره الأوكراني يوم 14 يوليو الجاري، أمام الثانية ستكون أمام منتخب العراق الأولمبي يوم 17 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراتين بمدينة بوردو الفرنسية.

 

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