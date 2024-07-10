يورو 2024، حشود كبيرة من الجمهور الهولندي قبل ساعات من مباراة إنجلترا (فيديو)

يورو 2024، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “ إكس” مقطع فيديو لحشود جماهيرية كبيرة لجماهير المنتخب الهولندي قبل مباراته مع منتخب إنجلترا مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن الدور قبل النهائي لمنافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.



🇳🇱 75,000+ Dutch fans are already in Dortmund for tonight's game against England... 🧡 pic.twitter.com/FGX6Yx93Y3 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 10, 2024

موعد مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024

تنطلق مباراة إنجلترا وهولندا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا اليوم في يورو 2024

تذاع مباراة إنجلترا وهولندا عبر قناة beIN sports Max 1، كما تذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 2.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على سويسرا بركلات الترجيح.

بينما تأهل المنتخب الهولندي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على تركيا بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي منتخب إسبانيا في المباراة النهائية، الأحد المقبل.