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رياضة

يورو 2024، إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب هولندا قبل مباراة إنجلترا

منتخب هولندا، فيتو
منتخب هولندا، فيتو

تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب هولندا والذي كان من المقرر انعقاده قبل مواجهة إنجلترا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وجاء قرار إلغاء المؤتمر الصحفي بسبب وجود إغلاقات بمسار القطار المؤدي إلى مدينة دورتموند، ليتقرر تغيير مسار رحلة المنتخب الهولندي والسفر عبر رحلة جوية.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى منافسات نصف نهائي البطولة على حساب سويسرا، بعدما فاز بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

كما قلبت هولندا الطاولة على تركيا وحققت فوزًا بهدفين لهدف، لتتأهل إلى الدور المقبل.

مباراة هولندا ضد إنجلترا

تقام مباراة إنجلترا وهولندا بعد غدا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة علي أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات نصف النهائي اليورو 2024.

القنوات الناقلة لمباريات يورو 2024

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق نقل بطولة أمم أوروبا يورو 2024 في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وخصصت  قنوات beIN Max لنقل فعاليات البطولة.

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