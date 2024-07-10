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اقتصاد

تعرف على أسعار قمح البليلة بالتزامن مع قرب الاحتفال بيوم عاشوراء

أسعار قمح البليلة
أسعار قمح البليلة بالتزامن مع قرب احتفال يوم عاشوراء، فيتو

أسعار قمح البليلة بالتزامن مع قرب الاحتفال بيوم عاشوراء، يحتفل المسلمون خلال شهر محرم بيوم عاشوراء الذي يوافق اليوم العاشر من هذا الشهر، والذي يحل الأسبوع المقبل في يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024. 

إعداد طبق العاشوراء أحد مظاهر احتفالات المصريين المتوارثة

ويحيي المسلمون ذكرى يوم عاشوراء بالصيام والتقرب إلى الله، فضلًا عن الاحتفال بيوم عاشوراء بإحياء بعض مظاهر الاحتفالات بهذا اليوم، والتي منها إحدى العادات المتوارثة في مصر وهي إعداد «طبق العاشورا».

طبق العاشوراء، فيتو

الفرق بين البليلة وطبق عاشوراء

و«طبق العاشورا» من أطباق الحلوى الشهيرة في مصر، ويطلق عليها أيضًا اسم البليلة، لكن الاختلاف بين البليلة والعاشورا هي طريقة تزين الطبق، لكنهما نفس المكونات الرئيسية التي تتكون من القمح واللبن.

«فيتو» تستعرض أسعار القمح في الأسواق

وبالتزامن مع قرب احتفالات يوم عاشوراء؛ «فيتو» تستعرض أسعار القمح في الأسواق، وهو قمح البليلة المستخدم في إعداد طبق عاشوراء، في السطور الآتية:

أسعار قمح البليلة بالتزامن مع قرب الاحتفال بيوم عاشوراء، فيتو

 أسعار القمح في محلات العطارة ومحال بيع البقوليات 

البداية مع أسعار القمح في محلات العطارة ومحال بيع البقوليات التي جاءت كالأتي: 

وفي محلات العطارة تراوحت أسعار قمح البليلة ما بين 15 و25 جنيهًا لوزن الربع كيلو، فيما تراوح سعر كيلو قمح البليلة من 30 إلى 50 جنيهًا حسب الجودة.

أسعار قمح البليلة بالتزامن مع قرب الاحتفال بيوم عاشوراء، فيتو

أسعار القمح في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

وعن أسعار القمح في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت، فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر قمح بليلة حاج عرفة وزن 250 جرامًا نحو 12 جنيهًا.
  2. بلغ سعر قمح بليلة حاج عرفة وزن كيلو نحو 47 جنيهًا.
  3. بلغ سعر قمح الضحى وزن 500 جرام نحو 44 جنيهًا.
  4. بلغ سعر قمح زمزم وزن 500 جرام نحو 26 جنيهًأ.
  5. بلغ سعر قمح بليلة خضر العطار وزن 250 جرامًا نحو 10 جنيهات.
  6. بلغ سعر كيلو قمح بليلة خضر العطار  نحو 40 جنيهًا.
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