فوائد تناول طبق عاشوراء، يقوي العظام ويحافظ على مستوى السكر بالدم

فوائد تناول طبق عاشوراء، تحتفل الأمة الإسلامية، الأربعاء الموافق 17 يوليو الجاري، بيوم عاشوراء، وجرت العادة عند المصريين على تناول حلوى العاشوراء فى هذا اليوم.

وفوائد تناول طبق عاشوراء، عديدة وهو عبارة عن قمح بليلة يقدم مع اللبن والنشاء والسكر، وله قيمة غذائية عالية وينصح به الخبراء دائما.

أهمية طبق عاشوراء

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن عاشوراء هو طبق تقليدي يتكون من حبوب القمح المسلوقة، بالإضافة إلى الحليب والسكر والمكسرات والفواكه المجففة، ويتم تناوله في مناسبات مختلفة، ويعتبر رمزًا للكرم والتقاسم في العديد من الثقافات.

فوائد تناول طبق عاشوراء

فوائد تناول طبق عاشوراء

وأضاف أخصائى التغذية العلاجية: تتعدد فوائد تناول طبق عاشوراء، وتشمل الفوائد الغذائية والصحية والاجتماعية والثقافية، ومن فوائد تناول طبق عاشوراء:

يحتوي القمح على كميات كبيرة من الألياف الغذائية، والتي تساهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

الألياف تساعد أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم والسيطرة على مستوى السكر، مما يجعله خيارًا جيدًا لمرضى السكري وللأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي.

الحليب المستخدم في التحضير يضيف كميات من الكالسيوم والبروتين، الضروريين لنمو العظام والعضلات.

يحتوي طبق عاشوراء على مكسرات مثل اللوز والجوز، التي تُعد مصادر غنية بالدهون الصحية والأحماض الدهنية الأوميجا 3، هذه الدهون الصحية تساعد في تقوية القلب والأوعية الدموية وتقليل الالتهابات.

إضافة الفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش المجفف يعزز من محتوى الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C والحديد، مما يساعد في تعزيز جهاز المناعة وزيادة مستويات الطاقة.

تناول طبق عاشوراء يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن يساهم في تحسين الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.

محتواه من الفيتامينات والمعادن يساعد في تعزيز وظائف الجسم المختلفة، بينما تسهم الألياف في تحسين الهضم والشعور بالشبع لفترات أطول، مما يساعد في إدارة الوزن بشكل أفضل.

وتابع: يعتبر تناول طبق عاشوراء تجربة غنية بالفوائد المتعددة، فهو ليس فقط وجبة مغذية ولذيذة، بل أيضًا يعزز من الصحة العامة، ويعزز الروابط الاجتماعية، ويحافظ على التراث الثقافي، تناول عاشوراء يمكن أن يكون جزءًا من نمط حياة صحي ومتوازن، يجمع بين الفوائد الغذائية والروحية والاجتماعية.