الثلاثاء 09 يوليو 2024
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طريقة عمل طبق عاشوراء، بأقل التكاليف ولذيذ وسهل التحضير

العاشوراء
العاشوراء

طريقة عمل طبق عاشوراء، عاشوراء من الحلوى الشهيرة التى تقدم عادة فى يوم عاشوراء واعتاد المصريون على تقديمها فى هذا اليوم.

وطريقة عمل طبق عاشوراء، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل طبق عاشوراء.

مكونات عمل طبق عاشوراء:-

1 كوب قمح كامل

1 لتر ماء

1 كوب سكر

1 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة ماء ورد (اختياري)

1 ملعقة صغيرة ماء زهر (اختياري)

1/2 كوب نشا

1/2 كوب ماء (لإذابة النشا)

مكسرات مشكلة (لوز، جوز، بندق، فستق) للزينة

جوز هند مبشور للزينة

زبيب للزينة

طريقة عمل طبق عاشوراء 

طريقة عمل طبق عاشوراء:-

  • اغسلي القمح جيدًا ثم انقعيه في الماء لمدة 12 ساعة على الأقل أو طوال الليل.
  • بعد النقع، اغلي القمح في لتر من الماء على نار متوسطة حتى ينضج تمامًا (قد يستغرق الأمر حوالي 45 دقيقة إلى ساعة).
  • عندما ينضج القمح، أضيفي السكر وقلبي جيدًا حتى يذوب.
  • أضيفي الحليب واتركي الخليط يغلي مجددًا على نار هادئة.
  • ذوبي النشا في نصف كوب من الماء البارد.
  • أضيفي خليط النشا إلى القمح المطبوخ ببطء مع التحريك المستمر لمنع تكوّن الكتل.
  • اتركي الخليط يغلي لمدة 5-10 دقائق حتى يتماسك ويصبح كثيفًا.
  • أضيفي ماء الورد وماء الزهر (إذا كنت تفضلينهما) وقلبي جيدًا.
  • اسكبي الخليط في أطباق التقديم واتركيه يبرد قليلًا.
  • زيني الأطباق بالمكسرات، جوز الهند المبشور، والزبيب.
  • ضعي الأطباق في الثلاجة حتى يبرد الخليط تمامًا ويتماسك.
  • يمكنك تعديل كمية السكر حسب الذوق.
  • يمكن إضافة بعض الفواكه المجففة الأخرى مثل المشمش أو التين المجفف لمزيد من النكهة.
  • بهذه الطريقة ستحصلين على طبق عاشوراء لذيذ ومغذي يستمتع به الجميع.

فوائد العاشوراء

والعاشوراء وصفة صحية ولذيذة وغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، ولها قيمة غذائية عالية، وبالتالي يجب أن نعاملها معاملة الوجبة الكاملة، وليست حلو بعد الطعام.

ويمكن تناول طبق العاشوراء بدلا من وجبة الغداء وليس بعد وجبة الغداء لتجنب زيادة الوزن، خاصة أن حجم السعرات الحرارية الموجودة فى طبق متوسط من العاشوراء حوالي 225 سعرا حراريا لذا يفضل تناول طبق متوسط منها بدلا من وجبة الغداء على سبيل المثال.

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