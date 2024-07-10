بتراجع يصل إلى 350 جنيها في الطن، انخفاض أسعار القمح والدقيق بالأسواق

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، سجلت أسعار القمح المستورد والدقيق انخفاضًا في الأسواق، إذ تراوحت الانخفاضات في أسعار القمح ما بين 200 جنيه إلى 350 جنيهًا في الطن، فيما انخفض سعر الدقيق نحو 200 جنيه في الطن.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12 ألف جنيه للطن، بانخفاض 350 جنيهًا عن سعره السابق، سعر قمح روسي 12.5% نحو 12300 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، قمح أوكراني 11.5% نحو 11900 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14500 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، دقيق مستخرج 27 نحو 14800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.