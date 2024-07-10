الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بتراجع يصل إلى 350 جنيها في الطن، انخفاض أسعار القمح والدقيق بالأسواق

أسعار القمح والدقيق
أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، سجلت أسعار القمح المستورد والدقيق انخفاضًا في الأسواق، إذ تراوحت الانخفاضات في أسعار القمح ما بين 200 جنيه إلى 350 جنيهًا في الطن، فيما انخفض سعر الدقيق نحو 200 جنيه في الطن.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع  سعر القمح المستورد في الأسواق، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12 ألف جنيه للطن، بانخفاض 350 جنيهًا عن سعره السابق، سعر قمح روسي 12.5% نحو 12300 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، قمح أوكراني 11.5% نحو 11900 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14500 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، دقيق مستخرج 27 نحو 14800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق. 

txt

ارتفاع جديد في أسعار القمح المستورد ومفاجأة عن سعر الدقيق بالأسواق

txt

ارتفاع جديد في أسعار القمح المستورد والدقيق بالأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار القمح أسعار القمح المستورد أسعار القمح والدقيق انخفاض أسعار القمح انخفاض سعر الدقيق سعر الدقيق سعر القمح سعر دقيق سعر طن الدقيق قمح روسي موقع فيتو

مواد متعلقة

ارتفاع حجم توريد القمح لصوامع قنا إلى 17 ألفا و259 طنا

وزير التموين يكشف حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

صناعة الحبوب: ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى 3.3 مليون طن.. وتوفير الدقيق لإنتاج الخبز المدعم طوال أيام عيد الأضحى

عقب تطبيق قرار التموين، ارتفاع أسعار الدقيق المعبأ اليوم الأحد في الأسواق

الأكثر قراءة

انفراد، عقد أحمد رفعت مع الوحدة الإماراتي يكشف المستور، من وقع على العقد؟! مدة العقد، فلوس العقد!!

شبانة عن بيان اتحاد الكرة بشأن إبراهيم عادل: خرج من الغرف المغلقة وضحكوا على الأهلي

انفعل وخرج عن شعوره، مقدمة نارية لـ إبراهيم عبد الجواد بسبب ما فعله دياب بـ أحمد رفعت (فيديو)

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة وراء تأجيل صندوق النقد صرف الشريحة الثالثة لمصر (فيديو)

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد كندا بنصف نهائي كوبا أمريكا 2024

اليوم، سحب كراسات شروط حجز شقق تعاونيات الإسكان

شهدت أول أهداف ميسي، الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا بعد تخطي كندا بثنائية نظيفة

أكثر من تطعيم في حقنة واحدة، فاكسيرا توفر الكومبو فاكسين أحدث ابتكارات التطعيمات

منوعات

المزيد

العيال كبرت يا برغوث، حكاية صورة جمعت ميسي برضيع بات نجم يورو 2024

راكب يفتح باب طائرة بالخطوط الجوية الصينية ظنا أنه المرحاض، ماذا حدث؟

اكتشاف طحالب خارقة قادرة على النجاة في المريخ

سماء الأرض تجمع حدثين فلكيين في ليلة واحدة هذا الشهر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 09- 07- 2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم في السوق الثلاثاء

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 09-07-2024 في ختام التعاملات

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الثلاثاء 09- 07- 2024

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10- 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية