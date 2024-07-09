الثلاثاء 09 يوليو 2024
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دين ودنيا

يكفر ذنوب سنة ماضية، تعرف على موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2024

صيام يوم عاشوراء
صيام يوم عاشوراء

مع دخول شهر الله المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1446 يبحث الكثير من المسلمين عن موعد يوم عاشوراء من أجل صيامه تصديقا لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم-.

 

موعد صيام يوم عاشوراء 

ومن جانبها، حرصت دار الإفتاء على توضيح موعد يوم تاسوعاء والذي يسن صيامه حيث من المقرر أن يكون يوم التاسع من شهر المحرم الموافق الإثنين 15 يوليو الجاري على أن يكون يوم عاشوراء الثلاثاء الموافق 16 يوليو الجاري.
 

ومن جانبه، حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توضيح فضائل شهر الله المحرم، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” والتي جاءت كالتالي: 

 

فضل صيام شهر الله المحرم 


الصوم فيه يلي في الفضل صومَ شهر رمضان؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ». [أخرجه مسلم]
 

 حصل فيه حدثٌ عظيمٌ ونصرٌ مبينٌ، أظهر اللهُ فيه الحق علىٰ الباطل؛ حيث نجَّىٰ اللهُ فيه سيدنا موسىٰ عليه السلام وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فهو يوم له فضيلة عظيمة، ومنزلة قديمة.
 

فضل يوم عاشوراء 

اشتماله علىٰ يوم عاشوراء، الذي أخبر النبيُّ ﷺ أن صيامه يكفر صيام سنة ماضية، وكان ﷺ يتحرىٰ صيامه؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما رَأَيْتُ النبيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَومٍ فَضَّلَهُ علَى غيرِهِ إلَّا هذا اليَومَ، يَومَ عَاشُورَاءَ...». [أخرجه البخاري]

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