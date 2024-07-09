دعاء عاشوراء، أفضل ما يقال في هذا اليوم

دعاء يوم عاشوراء، يبحث العديد من المسلمين عن أدعية يوم عاشوراء، بالتزامن مع ذكرى عاشوراء التي توافق يوم الأربعاء 17 يوليو 2024، طبقًا للحسابات الفلكية.



ولم يصدر دعاء مخصوص عن يوم عاشوراء ويمكن للمؤمن أن يدعى بما يستحب من أدعية ومنها:

دعاء يوم عاشوراء مكتوب

دعاء عاشوراء: اللهمَّ بارك لنا في عاشوراء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل صيامنا واجعل في صيامنا غفرانًا لذنوب عامنا المنصرم يا رب العالمين، اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب.

اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن تولّيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنّا شرّ ما قدّرت وقضيت، إنّه لا يذلّ من واليت ولا يعزّ من عاديت تباركت ربّنا وتعاليت.

اللهمَّ في يَوم عَاشوراء المبارك، اللهم إني أسألك الثبات في الأمْر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.

إنَّه يوم عاشوراء، اللهم نجني فيه من الغم والحزن والأسى يا رب العالمين كما نجّيت نبيك موسى عليه الصلاة والسلام، اللهم ربنا لك الحمد أنت قيّم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن.

دعاء عاشوراء 2024

دعاء عاشوراء.. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار

اللهم يا ربّ العرش العظيم، يا خالق الأكوان نسألك بعظمتك ورحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تتقبّل منّا الصّيام والقيام في يوم عاشوراء المُبارك، وأن تجعل لنا فيه النّصيب الأجمل من المغفرة التي وعدنا بها الحبيب المُصطفى -صلّى الله عليه وسلّم-.

اللهم بكَ أصبحنا، ولا نُشرك في حُبذك شيئًا، نستودعك أنفسنا ونتقرّب إليك بالطّاعات المتواضعة، اللهم إنّي عقدت العزم والنيّة على صيام هذا اليوم المُبارك طمعًا في رحماتك الواسعة، وأملًا بالمغفرة التي وعدَ بها سيدنا محمّد، فتقبّل منّا يا خير من تُرفع الأكفَّ له بالدّعاء.

اللهم يا خالقي العظيم، أنتَ القائل وقولك الحق أنّه لا ينطق عن الهوى، وهو الذي أخبرنا بالصّيام، وهو من أوحيت له بالمغفرة، فاكتبها لنا، أكرمنا بتلك المغفرة التي ترتقين بها الرّوح في الدّرجات إليك، ولا تجعل لنا حاجة إلّا إلى بابك الكريم، يا ربّ العرش العظيم.

اللهم أسألك في يوم عاشوراء المُبارك، أن تزيدنا من الخير والتّوفيق إلى طاعتك، وأن تكتب لنا النّجاة من كلّ ألم، والمُرور من كلّ ذنب، وأن تجعلنا في عين رعايتك التي لا تنام، تقبّل منّا الصّيام واجعله كفّارةً لنا عن سنة مضت، سنة قادمة كما أخبرنا الحبيب المُصطفى يا رب.