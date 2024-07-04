الخميس 04 يوليو 2024
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اقتصاد

لليوم الثالث على التوالي، انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم،
أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الخميس، سجلت  أسعار الدواجن البيضاء انخفاضات ملحوظة في الأسواق لليوم الثالث على التوالي، اليوم الخميس، إذ تراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء تراجعًا تراوح ما بين جنيهين و3 جنيهات، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 4 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في الجدول الآتي:

سعر الكيلو من

المزرعة  «جملة»

المستهلكالبوابة الحكومية
الفراخ البيضاء73  جنيهًا77  : 83 جنيهًا70: 115 جنيهًا
الدواجن البلدي112 : 113 جنيهًا117 :125 جنيهًا80 : 150 جنيهًا

 

 

 

 

 

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أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق اليوم الأربعاء

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يصل لـ 5 جنيهات، انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

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