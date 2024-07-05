الجمعة 05 يوليو 2024
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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم، ارتفاع الفراخ البيضاء في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم،
أسعار الدواجن اليوم، فيتو

 أسعار الدواجن اليوم الجمعة، سجلت  أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعًا في الأسواق اليوم الجمعة، إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو جنيهين مقارنة بسعره السابق، فيما انخفض سعر الفراخ البلدي بنحو جنيهين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في الجدول الآتي:

سعر الكيلو من

المزرعة  «جملة»

المستهلكالبوابة الحكومية
الفراخ البيضاء75: 76 جنيهًا80  : 85 جنيهًا70: 115 جنيهًا
الدواجن البلدي110 : 111 جنيهًا115 :125 جنيهًا93 : 135 جنيهًا

 

 

 

 

 

 

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أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق اليوم الأربعاء

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لليوم الثالث على التوالي، انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

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