أسعار الدواجن اليوم، ارتفاع الفراخ البيضاء في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم الجمعة، سجلت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعًا في الأسواق اليوم الجمعة، إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو جنيهين مقارنة بسعره السابق، فيما انخفض سعر الفراخ البلدي بنحو جنيهين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في الجدول الآتي:

سعر الكيلو من المزرعة «جملة» المستهلك البوابة الحكومية الفراخ البيضاء 75: 76 جنيهًا 80 : 85 جنيهًا 70: 115 جنيهًا الدواجن البلدي 110 : 111 جنيهًا 115 : 125 جنيهًا 93 : 135 جنيهًا