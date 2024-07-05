أسعار الدواجن اليوم، ارتفاع الفراخ البيضاء في الأسواق
أسعار الدواجن اليوم الجمعة، سجلت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعًا في الأسواق اليوم الجمعة، إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو جنيهين مقارنة بسعره السابق، فيما انخفض سعر الفراخ البلدي بنحو جنيهين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة
وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في الجدول الآتي:
|سعر الكيلو من
المزرعة «جملة»
|المستهلك
|البوابة الحكومية
|الفراخ البيضاء
|75: 76 جنيهًا
|80 : 85 جنيهًا
|70: 115 جنيهًا
|الدواجن البلدي
|110 : 111 جنيهًا
|115 :125 جنيهًا
|93 : 135 جنيهًا
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.