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رياضة

التابعي: جوميز مدرب ضعيف ويجب رحيله عن الزمالك

جوزيه جوميز المدير
جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، فيتو

اتحاد الكرة، أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن اتحاد الكرة يسير بشكل خاطئ، وبيراميدز اتفق معهم على خروج ابراهيم عادل لمواجهة الأهلي، لكن الظروف غير مواتية، وخروج اللاعب كان سيجعل هناك صدام شرس مع النادي الأهلي، مشددا على أن الاتحاد الحالي هو الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية.

المنتخب الأولمبي له الأولوية

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "اتحاد الكرة لا يدار بشكل جيد، وحتى لو تم إلغاء بطولة الدوري، يجب أن يكون الاولوية لمنتخب مصر الأوليمبي".

سمعة الكرة المصرية تراجعت

وأضاف: "نحتاج لأشخاص من الخارج من أجل "تظبيط" بطولة الدوري المصري، نتمنى وجود كفاءات من أجل تنظيم بطولة الدوري، ما يحدث حاليا سمك لبن تمر هندي، والخليج اصبح يسخر من الدوري المصري الذي كان قويًا للغاية.. سمعة الكرة المصرية تراجعت بشكل ملحوظ، ولا أحد يعرف مواعيد المسابقة، والمنتخب غير قادر على تجميع لاعبيه".

وواصل: "لا أحد يعرف ماذا سيحدث، لابد من وجود ثوابت، لان اتحاد الكرة سيرحل ويأتي اتحاد آخر يسير بنفس السيستم".

الزمالك يحتاج للاعبين سوبر

وأكمل: "الزمالك يحتاج للاعبين سوبر، وضم لاعبين من الدوري المصري ستجعل الزمالك مثل باقي الأندية، بعض اللاعبين يفرحون فقط بارتداء القميص الأبيض، وجوميز مدرب ضعيف ويجب رحيله عن الزمالك في اقرب وقت".

وتابع: "الزمالك يحتاج لـ11 لاعبًا مميزًا، فريق كامل يلعب بقوة على التتويج بالألقاب، وعبدالله السعيد كان يحتاج للاعبين مميزين بجواره، لأنه لن يتحمل كل شئ بمفرده".

رمضان صبحي سيخرج من أزمة المنشطات بدون عقوبات

وأتم: "رمضان صبحي هو الذي يتم بناء فريق عليه بحجم الزمالك، واعتقد أنه سيتعرض لايقاف بسيط جدًا أو يتم انهاء الازمة دون عقوبات.. واعتقد أنه سيخرج بدون أي عقوبة، وأثق في براءة اللاعب من أزمة المنشطات".

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