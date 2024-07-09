المنتخب الأولمبي يخطر بيراميدز بإصابة إبراهيم عادل ورد فعل غريب من النادي

قام مسئولو المنتخب الأولمبي بإخطار نادي بيراميدز رسميا بإصابة لاعب الفريق السماوي إبراهيم عادل، خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الأولمبي، في المعسكر المقام الآن بالقاهرة استعدادا لمشاركة الفراعنة في أولمبياد باريس.

وأكد مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي في تصريحات خاصة لفيتو، أن إبراهيم عادل تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة، ويخضع حاليا للعلاج والتأهيل، ولن يتمكن من المشاركة في أي مباريات خلال الأيام القليلة المقبلة.

بيراميدز يطلب الكشف الطبي على اللاعب

من جانبه، جاء رد إدارة بيراميدز على خطاب المنتخب الأولمبي مثيرا للدهشة، حيث أصر مسئولو بيراميدز على إخضاع اللاعب للكشف الطبي بمعرفة الجهاز الطبي للفريق السماوي، للتأكد من إصابة اللاعب، وكأنهم يكذبون مسئولي المنتخب الأولمبي، وهو الموقف الذي أغضب مسئولي اتحاد الكرة كثيرا.

ويرفض مسئولو اتحاد الكرة خروج أي لاعب من معسكر المنتخب الأولمبي، خاصة أن الأخير سيغادر غدا إلى فرنسا، لدخول معسكر مغلق بمدينة بوردو استعدادا لخوض أولمبياد باريس 2024

إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والمنتخب الأولمبي، فيتو

بيراميدز يطلب عودة إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي لخوض مباراة الأهلي

وكان هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز قد أكد أنه، وفي ظل حاجة الفريق الماسة لكل لاعبيه خلال منافسات الدوري المصري الممتاز والتي ينافس فيها بيراميدز على اللقب متصدرا جدول الترتيب حتى تاريخه، فإن نادي بيراميدز طلب السماح للاعب إبراهيم عادل بالعودة للنادي بداية من يوم الأربعاء، للانتظام في تدريبات الفريق للمشاركة في مباراة الأهلي بالدوري المحدد لها يوم الجمعة المقبل.

وأوضح هاني سعيد أن نادي بيراميدز سيضمن عودة إبراهيم عادل بعد اللقاء مباشرة للانتظام في معسكر المنتخب، بما يتضمنه ذلك من طيران وانتقالات يتحملها النادي.