موقف جوميز من رحيل مصطفى شلبي عن الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف البرتغالي جوزيه جوميز من رحيل مصطفى شلبي لاعب الفريق عن صفوف النادي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشر خلال الساعات الماضية أن مصطفى شلبي تلقى عروضا من أندية في الخليج للانتقال لأحدها خلال الصيف المقبل.

هل يوافق جوميز على رحيل مصطفى شلبي؟

وأشار المصدر إلى أن جوزيه جوميز متمسك بتواجد مصطفى شلبي مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال المصدر: إن جوميز يرى أن مصطفى شلبي من العناصر الأساسية في الفريق بالوقت الحالي.

وأضاف المصدر أن جوميز سيوافق على رحيل شلبي في حالة واحدة وهو التعاقد مع لاعب أجنبي مميز يشغل الجناح الأيسر لفريق الزمالك.