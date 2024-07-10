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رياضة

شبانة: بيراميدز مش قد الأهلي وسيكون هناك رد عنيف حالة ترك إبراهيم عادل

إبراهيم عادل، فيتو
إبراهيم عادل، فيتو

إبراهيم عادل، أبدى الإعلامي محمد شبانة، استغرابه الشديد من قيام إدارة بيراميدز بطلب الحصول على خدمات إبراهيم عادل من صفوف منتخب مصر الأوليمبي، مشيرًا إلى أن بيانات النادي كانت دائما تحمل إسقاطات على باقي الأندية، وكانوا يضربون المثل بأنفسهم في الوطنية.

 

الإسقاط على تاريخ الأهلي

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "البعض حاول الإسقاط على تاريخ الأهلي مع المنتخبات الوطنية الذي يعتبر أكبر من تاريخ أمريكا في السياسة، والبعض كان يشكر بيراميدز أنه ترك إبراهيم عادل مع أنه في المرحلة السنية التي تؤهله للعب في المنتخب الأولمبي، ولم يترك بيراميدز أي لاعب فوق السن".

وأضاف: "إبراهيم عادل كابتن المنتخب الأولمبي مع ميكالي، ولا يجب المزايدة في تلك القصة مطلقًا، ويجب أن نلوم بيراميدز ونكشف الموقف الذي كان يدعي فيه الوطنية ويقوم باسقاطات على باقي الأندية".

روجيرو ميكالي، فيتو

بيراميدز طلب إبراهيم عادل في خطاب رسمي

وواصل: "بيراميدز ارسل خطاب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على طلب إبراهيم عادل، وفي الخطاب لم يلمح لأي اتفاق بشأن عودة اللاعب ابراهيم عادل للفريق من أجل اللعب أمام الأهلي، ولم يكن هناك أي إتفاق مطلقا خلال الجلسات التي عقدت للاتفاق حول بعض الأمور لمنتخب مصر الأوليمبي".

وأكمل: "لا يجب استفزاز مسؤولي النادي الأهلي، الذي لم يتحدث حتى الآن في هذا الملف، وبيراميدز أصبح يتحدث ويصدر بيانات ولا أحد يرد عليه، ونفسي أعرف لماذا بعضهم "مكسور عينيهم" ولم يردوا على بيانات بيراميدز".

 

لا تستفزوا الأهلي

وزاد: "أقول لبيراميدز، أنتم (مش قد الأهلي) خارج الملعب، من حقكم يكون عندكم طموح للفوز على الأهلي والفوز بالدوري في الملعب فقط، وسوف نصفق لكم، لكن في البعد الآخر بالتلويح والادعاءات والاسقاطات لن يصمت أحد".

وأكد: "أتمنى أن يوافق اتحاد الكرة على ترك إبراهيم عادل لنادي بيراميدز، فسيكون هناك رد فعل عنيف من جانب النادي الأهلي ولن يستطيع أحد الرد عليه مطلقًا، لكن للاسف اتحاد الكرة لن يفعل ذلك".

 

إصابة إبراهيم عادل

وأبدى شبانة امتعاضه من محاولات تكذيب الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأوليمبي بعد إعلان إصابة إبراهيم عادل ومعاناته من شد عضلي. مشيرًا إلى أن اللاعب نفسه أبدى رغبته في البقاء داخل المعسكر، كما أكد ميكالي أن أي لاعب سيغادر المعسكر لن ينضم لصفوف منتخب مصر الأوليمبي، وإبراهيم عادل لديه إحساس بالمسئولية أكثر من ناديه، وعليكم أن تحذروا الأهلي.

وأوضح أن بيراميدز يمهد لأمور معينة في حالة الخسارة من الأهلي، موضحًا أنه يجب احترام اللوائح والنادي الأهلي أكد أنه لن يستدعي كوكا أو الدبيس من صفوف المنتخب الأوليمبي.

وأضاف: "ماذا يقال على بيراميدز في هذا الموقف، هل الأمر (حقيقي أم هزار) أنا في غاية الحزن مما يحدث، هل أصبح لديهم "جبروت" لهذه الدرجة، أم أصبح لديهم نفوذ قوي، وايهاب الكومي أكد أن اتحاد الكرة لن يصمت تجاه بيان بيراميدز وسوف يتم تحويلهم للانضباط، ومر خمسة أيام دون اتخاذ أي خطوة رسمية، (في إيه يا أستاذ جمال)؟.. وكذلك ثروت سويلم عضو الرابطة الذي أكد أنه لن يصمت، بعد اتهامهم بعدم الفهم والادراك.. لو ماسكين عليكم حاجة قولوا لنا".

وأتم: "الجامد جامد في الملعب، والخيبان خيبان في الملعب، هؤلاء هم الذين يقومون باسقاطات، وفي النهاية اللاعب لن يخرج من معسكر منتخب مصر".

 

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