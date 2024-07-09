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رياضة

بعد الإصابة، هل يرافق إبراهيم عادل بعثة المنتخب الأولمبي إلى باريس؟

إبراهيم عادل قائد
إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي، فيتو

المنتخب الأولمبي، شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الكبير مجددا داخل الشارع الرياضي في مصر، بسبب إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز، بعدما طلب مسئولو الفريق السماوي خروج اللاعب من معسكر المنتخب الأولمبي للمشاركة في مباراة الأهلي في الدوري الممتاز، المحدد لها يوم الجمعة المقبل.

إبراهيم عادل مصاب 

وقام مسئولو المنتخب الأولمبي بإخطار نادي بيراميدز رسميا بإصابة إبراهيم عادل بشد في العضلة الضامة، خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الأولمبي، في المعسكر المقام الآن بالقاهرة استعدادا لمشاركة الفراعنة في أولمبياد باريس.

مصير إبراهيم عادل من رحلة باريس

وتواصلت فيتو مع مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، للوقوف على حجم الاصابة التي يعاني منها إبراهيم عادل أحد أهم العناصر في التشكيلة الأساسية للمنتخب الأولمبي، وما إذا كان اللاعب سيرافق بعثة الفريق التي تغادر القاهرة غدا الأربعاء في طريقها إلى فرنسا، استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

المنتخب الأولمبي يستعد لأولمبياد باريس، فيتو

وأكد المصدر لفيتو، أن إبراهيم عادل أصيب بشد خفيف في العضلة الضامة، ويخضع حاليا لتدريبات تأهيلية ويحتاج إلى أربعة أيام على الأقل قبل العودة لتدريبات الفريق الجماعية، وبالتالي فإن اللاعب سيرافق بعثة المنتخب الأولمبي غدا إلى مدينة بوردو الفرنسية استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس

بيراميدز يطلب عودة إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي لخوض مباراة الأهلي 

وكان هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز قد أكد أنه، وفي ظل حاجة الفريق الماسة لكل لاعبيه خلال منافسات الدوري المصري الممتاز والتي ينافس فيها بيراميدز على اللقب متصدرا جدول الترتيب حتى تاريخه، فإن نادي بيراميدز طلب السماح للاعب إبراهيم عادل بالعودة للنادي بداية من يوم الأربعاء، للانتظام في تدريبات الفريق للمشاركة في مباراة الأهلي بالدوري المحدد لها يوم الجمعة المقبل.

وأوضح هاني سعيد أن نادي بيراميدز سيضمن عودة إبراهيم عادل بعد اللقاء مباشرة للانتظام في معسكر المنتخب، بما يتضمنه ذلك من طيران وانتقالات يتحملها النادي.

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