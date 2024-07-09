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رياضة

مصدر باتحاد الكرة عن تأجيل الدوري بسبب المنتخب الأولمبي: "كل شيء وارد"

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

المنتخب الأولمبي، كشف مصدر بارز باتحاد الكرة، أن هناك محاولات واتصالات جارية من أجل إنهاء الأزمة القائمة بين مسئولي الجبلاية ونظرائهم في نادي بيراميدز بسبب تمسك الأخير بخروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي، للمشاركة في مباراة فريقه ضد الأهلي في الدوري المصري، والمحدد لها يوم الجمعة المقبل.

ويرفض مسئولو اتحاد الكرة خروج أي لاعب من معسكر المنتخب الأولمبي، خاصة أن الأخير سيغادر غدا إلى فرنسا، لدخول معسكر مغلق بمدينة بوردو استعدادا لخوض أولمبياد باريس 2024

الأهلي يهدد بسحب ثلاثي المنتخب الأولمبي

وكشف المصدر أن النادي الأهلي هدد بأنه في حال وافق اتحاد الكرة على خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي، فإن الأهلي سيسحب ثلاثي المنتخب الأولمبي تحت السن أحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس والحارس حمزة علاء، وهو ما جعل الأزمة تزداد اشتعالا. 

إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والمنتخب الأولمبي، فيتو

إلغاء الدوري وارد

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أنه في حال تمسك كلا الناديين بموقفهما، فإن تأجيل مسابقة الدوري الممتاز هو قرار وارد بقوة، بل ذهب المصدر إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تحدث عن إمكانية إلغاء المسابقة وعدم استكمالها، لأن مصلحة المنتخبات الوطنية فوق الأندية وليس العكس.

 بيراميدز يطلب عودة إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي لخوض مباراة الأهلي 

وكان هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز قد أكد أنه، وفي ظل حاجة الفريق الماسة لكل لاعبيه خلال منافسات الدوري المصري الممتاز والتي ينافس فيها بيراميدز على اللقب متصدرا جدول الترتيب حتى تاريخه، فإن نادي بيراميدز طلب السماح للاعب إبراهيم عادل بالعودة للنادي بداية من يوم الأربعاء، للانتظام في تدريبات الفريق للمشاركة في مباراة الأهلي بالدوري المحدد لها يوم الجمعة المقبل.

وأوضح هاني سعيد أن نادي بيراميدز سيضمن عودة إبراهيم عادل بعد اللقاء مباشرة للانتظام في معسكر المنتخب، بما يتضمنه ذلك من طيران وانتقالات يتحملها النادي.

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