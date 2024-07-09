المنتخب الأولمبي يخوض مرانا صباحيا قبل السفر إلى فرنسا

يخوض المنتخب الأولمبي مرانا صباحيا بوحدة الجيمانيزيوم بمقر إقامة الفريق صباح غد الأربعاء، وذلك قبل مغادرة بعثة الفريق إلى فرنسا، استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتغادر بعثة المنتخب الأولمبي مطار القاهرة في الثانية ظهر غد الأربعاء في طريقها إلى مدينة بوردو الفرنسية، التي تستضيف معسكر تدريبي للفريق لمدة أسبوع قبل التوجه إلى مدينة نانت التي تستضيف مباريات الفريق في أولمبياد باريس.

موعد مغادرة طائرة المنتخب الأولمبي

وتغادر الطائرة الخاصة التي ستقل بعثة منتخب مصر الأولمبي مطار القاهرة في تمام الثانية من بعد ظهر الأربعاء المقبل، في طريقها إلى مدينة بوردو الفرنسية التي تستضيف معسكر الفراعنة لمدة أسبوع، قبل التوجه إلى مدينة نانت التي تستضيف مباريات الفريق في الأولمبياد.

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وانتظم المنتخب الأولمبي تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى الجمعة الماضي، فى معسكر مغلق بالقاهرة، قبل المغادرة إلى مدينة بوردو الفرنسية، لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17 يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت استعدادا لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو.

موعد مباراتي المنتخب الأولمبي أمام أوكرانيا والعراق

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين في ختام استعداداته للأولمبياد، الأولى أمام نظيره الأوكراني يوم 14 يوليو الجاري، أمام الثانية ستكون أمام منتخب العراق الأولمبي يوم 17 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراتين بمدينة بوردو الفرنسية.