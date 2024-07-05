أول تعليق من زيزو بعد انضمامه لقائمة الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس

علق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ومنتخب مصر، على اختياره ضمن قائمة المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات الأولمبياد بعد حصد المركز الثاني في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وكتب أحمد سيد زيزو عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل "إنستجرام": "يشرفني أن أكون جزءًا من الرحلة الأولمبية، مستعدون للقتال من أجل مصر وجعل جماهيرنا فخورة".

ويتواجد منتخب مصر الأولمبي في المجموعة المجموعة الثالثة بمنافسات الأولمبياد التي ستقام في باريس خلال الفترة المقبلة إلى جوار إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان.

وفجر مصدر داخل نادي الزمالك مفاجأة، بشأن انضمام أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، لقائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد باريس كلاعب فوق السن.

ووافق الزمالك على طلب المنتخب الأولمبي بانضمام زيزو كلاعب فوق السن مع المنتخب في الأولمبياد رغم حاجة الفريق لجهودات اللاعب.

زيزو يطلب الانضمام للمنتخب في أولمبياد باريس

وعلمت فيتو أن زيزو هو من طلب من إدارة الزمالك وجوزيه وجوميز الموافقة على انضمامه للمنتخب الأولمبي والمشاركة في أولمبياد باريس.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب أخبر الإدارة بأن الزمالك لا ينافس حاليا على بطولة الدوري وأن انضمامه للمنتخب لن يؤثر على مشوار الفريق الأبيض.

وواصل المصدر حديثه أن جوميز في البداية كان يرفض انضمام زيزو لحاجته للاعب لكن مسئولي الزمالك أقنعوه بانضمام اللاعب للمنتخب خاصة أنه واجب وطني.

وأرسل اتحاد الكرة قائمة المنتخب الأولمبي النهائية بأسماء اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

22 لاعبا في القائمة النهائية

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس ٢٢ لاعبا هم:

فوق السن: أحمد سيد زيزو – محمد النني

المحترفون: بلال مظهر – عمر فايد

الأهلي: حمزة علاء - كريم الدبيس – أحمد نبيل كوكا

الزمالك: حسام عبد المجيد – زياد كمال – محمد شحاتة

بيراميدز: إبراهيم عادل – محمود صابر

المصري: أحمد عيد – محمد طارق

زد: مصطفى سعد ميسي – أحمد قطة

البنك الأهلي: أسامة فيصل

إنبي: محمد حمدي

فاركو: محمود جهاد

سيراميكا: علي الجابري (حارس مرمى)

فيوتشر: على زعزع

المقاولون: محمد سيحا (حارس مرمى)