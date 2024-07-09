أخبار الرياضة اليوم: استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت.. بيراميدز يطلب عودة إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي.. ولاعب الزمالك يعتنق الإسلام

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أصدر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت بيانا رسميا يتضمن استقالة وليد دعبس من رئاسة النادي إثر التصريحات الأخيرة التي أعقبت وفاة اللاعب أحمد رفعت.

اعتنق اللاعب الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الإسلام، كما غير اسمه لـ جمال حسبما أعلن زملاؤه في الفريق.

كشف وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز تركي الفيصل، أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض عرضا لبيع محمد صلاح نجم الفريق لنادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن النادي يدعم وبكل قوة المنتخبات الوطنية ويتعاون مع اتحاد الكرة بكل إخلاص في ذلك، مع الرغبة الأكيدة والمستمرة لدى بيراميدز لتشريف الكرة المصرية في كل المحافل.

وشدد هاني سعيد، على أنه، وفي ظل حاجة الفريق الماسة لكل لاعبيه خلال منافسات الدوري المصري الممتاز والتي ينافس فيها بيراميدز على اللقب متصدرا جدول الترتيب حتى تاريخه، فإن نادي بيراميدز طلب السماح للاعب إبراهيم عادل بالعودة للنادي بداية من يوم الأربعاء، للانتظام في تدريبات الفريق للمشاركة في مباراة الأهلي بالدوري المحدد لها يوم الجمعة المقبل.

وأوضح هاني سعيد أن نادي بيراميدز سيضمن عودة إبراهيم عادل بعد اللقاء مباشرة للانتظام في معسكر المنتخب، بما يتضمنه ذلك من طيران وانتقالات يتحملها النادي.

المنتخب الأولمبي، كشف مصدر بارز باتحاد الكرة، أن هناك محاولات واتصالات جارية من أجل إنهاء الأزمة القائمة بين مسئولي الجبلاية ونظرائهم في نادي بيراميدز بسبب تمسك الأخير بخروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي، للمشاركة في مباراة فريقه ضد الأهلي في الدوري المصري، والمحدد لها يوم الجمعة المقبل.

ويرفض مسئولو اتحاد الكرة خروج أي لاعب من معسكر المنتخب الأولمبي، خاصة أن الأخير سيغادر غدا إلى فرنسا، لدخول معسكر مغلق بمدينة بوردو استعدادا لخوض أولمبياد باريس 2024

قام مسئولو المنتخب الأولمبي بإخطار نادي بيراميدز رسميا بإصابة لاعب الفريق السماوي إبراهيم عادل، خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الأولمبي، في المعسكر المقام الآن بالقاهرة استعدادا لمشاركة الفراعنة في أولمبياد باريس.

وأكد مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي في تصريحات خاصة لفيتو، أن إبراهيم عادل تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة، ويخضع حاليا للعلاج والتأهيل، ولن يتمكن من المشاركة في أي مباريات خلال الأيام القليلة المقبلة.

انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك أحمد فتوح في التدريبات الجماعية، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم، والتي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير.