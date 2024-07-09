ترافيس موتيابا يعتنق الإسلام ويغير اسمه لـ جمال

اعتنق اللاعب الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الإسلام، كما غير اسمه لـ جمال حسبما أعلن زملاؤه في الفريق.

ونشر محمد أشرف روقا لاعب الزمالك صورة مع ترافيس موتيابا وعلق: “أهلا بك أخي في الإسلام، (جمال)”.

كما نشر حمزة المثلوثي مدافع الزمالك صورة مع ترافيس موتيابا وكتب: “أهلا بك في الإسلام أخي”.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويلتقي الزمالك بنظيره طلائع الجيش مساء الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك منح لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة، والتي فاز بها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.