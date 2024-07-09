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رياضة

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

وليد دعبس، فيتو
وليد دعبس، فيتو

أحمد رفعت، أصدر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت بيانا رسميا يتضمن استقالة وليد دعبس من رئاسة النادي إثر التصريحات الأخيرة التي أعقبت وفاة اللاعب أحمد رفعت. 

 

قرارات مجلس إدارة مودرن سبورت 

 - تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادى مودرن سبورت نظرًا لما تعرض له سيادته من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.
 - قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق  الأوضاع.


- تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٣.

 

 

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