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رياضة

بيراميدز يطلب عودة إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي لخوض مباراة الأهلي

إبراهيم عادل، فيتو
إبراهيم عادل، فيتو

أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن النادي يدعم وبكل قوة المنتخبات الوطنية ويتعاون مع اتحاد الكرة بكل إخلاص في ذلك، مع الرغبة الأكيدة والمستمرة لدى بيراميدز لتشريف الكرة المصرية في كل المحافل.

وأضاف المدير الرياضي أن نادي بيراميدز أكد التزامه تجاه منتخب مصر الأولمبي، ولبى طلب اتحاد الكرة والمدير الفني للمنتخب الأولمبي، بتواجد لاعبيه إبراهيم عادل ومحمود صابر، في معسكر المنتخب الذي انطلق يوم الجمعة 5 يوليو 2024، على الرغم من أن معسكر المنتخب ومشاركته في أولمبياد باريس تقام خارج فترة الأجندة الدولية للفيفا.

 

 بيراميدز يطلب عودة إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي لخوض مباراة الأهلي 

وشدد هاني سعيد، على أنه، وفي ظل حاجة الفريق الماسة لكل لاعبيه خلال منافسات الدوري المصري الممتاز والتي ينافس فيها بيراميدز على اللقب متصدرا جدول الترتيب حتى تاريخه، فإن نادي بيراميدز طلب السماح للاعب إبراهيم عادل بالعودة للنادي بداية من يوم الأربعاء، للانتظام في تدريبات الفريق للمشاركة في مباراة الأهلي بالدوري المحدد لها يوم الجمعة المقبل.

وأوضح هاني سعيد أن نادي بيراميدز سيضمن عودة إبراهيم عادل بعد اللقاء مباشرة للانتظام في معسكر المنتخب، بما يتضمنه ذلك من طيران وانتقالات يتحملها النادي.

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