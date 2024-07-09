وزير الرياضة السعودي: ليفربول رفض عرضا فلكيا لبيع محمد صلاح

كشف وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز تركي الفيصل، أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض عرضا لبيع محمد صلاح نجم الفريق لنادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ليفربول رفض عرضا فلكيا لبيع محمد صلاح

وقال وزير الرياضة في تصريحات صحفية: اتحاد جدة طلب التعاقد مع محمد صلاح على سبيل الإعارة بمبلغ خرافي لمدة موسم واحد، لأن تعاقد اللاعب مع ليفربول كان ساريًا.

أضاف: ولكن عندما استفسرنا من النادي عن التعاقد مع صلاح قالوا: لا توجد رغبة فأقفلنا الموضوع بشكل حاسم.