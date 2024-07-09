بعد استقالة مجلس وليد دعبس، من هو رئيس مجلس مودرن سبورت الحالي؟

وفاة أحمد رفعت، أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة وليد دعبس، تقديم استقالته من رئاسة النادي وترك مهام إدارته للمجلس السابق إثر الأزمة المشتعلة حول المسئولية عن وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب الفريق.

وكانت ملكية نادي كوكا كولا السابق مودرن سبورت الحالي قد انتقلت من المجلس السابق للمجلس الحالي في سبتمبر 2021 مع تغيير اسم النادي إلى فيوتشر ثم مودرن سبورت

وتقدم لكم فيتو أسماء مجلس إدارة نادي مودرن سبورت "فيوتشر سابقا" القديم الذي انتقلت ملكية النادي إليه مرة أخرى بناء على إعلان مجلس الإدارة الحالي برئاسة وليد دعبس

مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الجديد

المهندس وليد زكي رئيسًا للنادي

أحمد شوبير نائبًا لمجلس الإدارة

الدكتور وليد دعبس أمينًا للصندوق

وفي العضوية كل من: “النائب علاء عابد والمهندس محمد حلاوة والمهندس وائل طارق إسماعيل والكابتن أيمن منصور والدكتور شريف الجبلي والكابتن أحمد نجم”.

أحمد دياب رئيسا لشركة الكرة بالنادي



وكانت قد أعلنت شركة فيوتشر للاستثمار والتسويق الرياضي في سبتمبر 2021 استحواذها على نادي كوكاكولا الصاعد حديثًا للمنافسة في الدوري الممتاز موسم 2021 في قسمه الأول بعد إنهاء موسمه في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بالقسم الثاني بعدما نجح في حصد 52 نقطة على مدار الموسم المنقضي ليصعد للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه

وتم تغيير اسم كوكاكولا لـ فيوتشر إف سي

قرارات مودرن سبورت

واصدر مجلس مودرن سبورت عدة قرارات خلال بيانه الرسمي اليوم بعدما اثارت تصريحات دعبس غضب الكثيرين الذين راوا فيها المساس باخلاق الفقيد احمد رفعت

وفاة أحمد رفعت

وتوفي صباح السبت الماضي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، وذلك بعد الواقعة الشهيرة في مارس الماضي التي توقف فيها قلبه فترة طويلة ونجحت الجهود آنذاك في إنقاذ حياته.

وكانت هذه الواقعة بمثابة عودة من الموت لكي يودع الجميع قبل وفاته .

وكان رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، في 11 مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث ظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية وغادر أحمد رفعت المستشفى، في 9 أبريل الماضي، بعد استقرار حالته الطبية، بعد 29 يوما ليبقى تحت الملاحظة في منزله خلال ما يقرب من ثلاثة اشهر.

قرارات مودرن سبورت

أحمد رفعت، أصدر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت بيانا رسميا يتضمن اربع قرارات ياتي في مقدمتها استقالة وليد دعبس من رئاسة النادي وعدد من القرارات إثر التصريحات الأخيرة التي أعقبت وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وجاء في نص البيان:

"وبناء على ماسبق فقد أصدرنا القرارات التالية التي لا رجعه فيها:

١ - تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مودرن سبورت نظرًا لما تعرض له سيادته من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

٢ - قرر ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

٣. تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٣.

ختامًا.. يتوجه الدكتور وليد دعبس بالشكر للشعب المصري ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام وينسحب من المشهد الرياضي في مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسمية لتقديم العزاء الواجب.

والله خير شاهدا ووكيلا".