قرار جديد من وزير الشباب والرياضة لكشف ملابسات أزمة وفاة أحمد رفعت

أحمد رفعت، قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة جديدة لبحث ملابسات أزمة وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الراحل.

وكان وزير الشباب والرياضة أعلن في بيان رسمي اليوم الأحد، تكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد، قبل أن يقرر تشكيل لجنة طبية بجانب اللجنة القانونية للتحقيق فى ملابسات وفاة اللاعب.

وتضم اللجنة الطبية للتحقيق في وفاة أحمد رفعت كلا من حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للحالات الحرجة، وعدد من الأطباء، بجانب اللجنة الفنية والقانونية.

أحمد رفعت، فيتو

أول تحرك من الشباب والرياضة للتحقيق في سفر الراحل أحمد رفعت

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أصدر قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادى مودرن سبورت والاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أنها ستعلن فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن.

وقال الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت: "كنت متخوفا من ظهور أحمد رفعت مع الإعلامي إبراهيم فايق حتى لا يتعرض لضغط عصبي زائد أثناء وقت الحلقة، وكنا بنحاول تركيب جهاز له لمتابعة وضع القلب ولكنه لم يقم بتركيبه".

ضغوط حلقة أحمد رفعت مع إبراهيم فايق

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "المحور": "طلع أحمد رفعت مع إبراهيم فايق وقال اللى قاله، ولكننا نؤكد أننا في مودرن سبورت محدش وضع ضغوط نفسية عليه، والمسألة خارج النادي تماما وإحنا مستحيل نخللي لاعب عندنا يتحط عليه ضغوط خارجية، مستحيل كنا نسيب أحمد يتحط عليه ضغوط، وفي النهاية هو قضاء ربنا ومفيش حاجة تمنع الموت".

ضغوط الحياة وقصة رحيل أحمد رفعت

وأضاف: "ضغوط الحياة العامة كتيرة جدا وإحنا عايشينها، والعملية صعبة، ولكن ما نود تأكيده أن أحمد رفعت لم يمارس عليه أي ضغوط".

مدة عقد أحمد رفعت ووعد وليد دعبس

وأوضح الدكتور وليد دعبس: "عقد أحمد رفعت داخل نادي مودرن سبورت سنة واحدة ولم أصدر أية تصريحات أو وعود بشأن منح أسرته عقد 4 سنوات، والعقد بتاعه اللي عنده هيستمر لأهله، واللى أسرته تحتاجه أنا هكون معاهم وهادعمهم ودي أخلاق المصريين كلهم وده واجب، وسأتكفل بأية طلبات لأسرته".