الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رياضة

تفوق أحمر، تاريخ مواجهات بيراميدز والأهلي في جميع البطولات

الأهلي وبيراميدز،
الأهلي وبيراميدز، فيتو

يستعد النادي الأهلي لملاقاة منافسه بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر مباريات الأهلي وبيراميدز بمثابة قمة من قمم الكرة المصرية لما لها من إثارة كبيرة بين الفريقين وتنافس قوي بين الفريقين على لقب الدوري في الموسم الحالي.

ونستعرض خلال السطور التالية تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في جميع المسابقات: 

تاريخ مواجهات بيراميدز والأهلي في جميع المسابقات 

وتواجه الفريقان في 14 لقاءً سابقا، حيث نجح النادي الأهلي بتحقيق الفوز في 7 مباريات بينما فاز بيراميدز في 4 مباريات وتعادل الفريقان في 3 لقاءات فقط. 

بيراميدز - الأهلي 2ـ1
 الأهلي - بيراميدز 0ـ1
 الأهلي - بيراميدز 0ـ1
 بيراميدز - الأهلي 1ـ2
 الأهلي - بيراميدز 0-0
 بيراميدز - الأهلي 0-0
 الأهلي - بيراميدز 2-2
الأهلي - بيراميدز 3ـ0
 الأهلي - بيراميدز 2ـ1
 بيراميدز - الأهلي 2ـ0
 الأهلي - بيراميدز 3ـ0
 الأهلي- بيراميدز 2ـ0
 الأهلي -بيراميدز1ـ0
 بيراميدز- الأهلي 3ـ0


موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري 

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل على إستاد القاهرة الدولي. 

مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري 

وتبث مباراة الأهلي وبيراميدز عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

 

ترتيب الأهلي  في الدوري الممتاز

رفع الأهلي رصيده في آخر مباراة له إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى الآن.

ترتيب بيراميدز في الدوري الممتاز 

 ويتواجد بيراميدز في صدارة جدول ترتيب المسابقة، حيث يتصدر برصيد 68 نقطة من 27 مباراة.

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