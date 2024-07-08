الأهلي راحة من التدريبات غدا بقرار من كولر

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء عقب الفوز على طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الإثنين، في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

أهداف المباراة

سجل ثنائية الأهلي كل من عمرو السولية في الدقيقة 50 ووسام أبو علي في الدقيقة 54.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى الآن، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الأخير برصيد 68 نقطة من 27 مباراة.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز

وتجمد رصيد فريق طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.