غزل المحلة يعلن أولى صفقات الفريق في الموسم الجديد (فيديو)

أعلن نادي غزل المحلة الصاعد حديثًا للدوري الممتاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أولى صفقات الفريق استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

وأعلن زعيم الفلاحين تعاقده مع الإيفواري موري توريه لمدة ثلاث مواسم قادمة لتعزيز صفوف الفريق في الدوري الممتاز.

ونشرت صفحة الفريق المحلاوي فيديو ترحيب باللاعب الجديد معلقة: “مرحبًا موري توريه”.

أحمد عيد عبد الملك ينفي رحيل أي لاعب عن غزل المحلة

ونفى أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة رحيل أي لاعب عن صفوف زعيم الفلاحين أو إجراء صفقات تبادلية خلال الفترة الحالية بعد الأخبار التي ترددت في الفترة الأخيرة.

وتحدث عبد الملك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “ لا يوجد لاعب سيرحل عن صفوف غزل المحلة مهما كانت الأسباب وهذا ما تم الاتفاق عليه مع إدارة النادي ”.

وأضاف " لا أعلم مصدر تلك الأخبار التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وجميعها غير صحيحة، وأري محاولات لإشعال أزمة بين الجماهير والجهاز الفني.

وانتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الأخبار التي تشير رحيل عدد من لاعبي غزل المحلة عن الفريق بجانب إجراء زعيم الفلاحين صفقة تبادلية مع نادي الزمالك برحيل عمرو الجزاء مدافع المحلة إلي الأبيض مقابل محمد عاطف ومهاب ياسر.

مدرب حراس غزل المحلة يعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه

وأعلن نادي غزل المحلة عن قبول اعتذار الكابتن ناصر فاروق مدرب حراس مرمى زعيم الفلاحين عن عدم الاستمرار بالعمل مع الفريق المحلاوي، خلال هذه المرحلة نظرا لظروف سفره خارج البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “يتوجه مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل بخالص الشكر والتقدير للكابتن ناصر فاروق على الفترة التي قضاها في النادي ودوره المؤثر في عودة النادي للدوري الممتاز”.

وأضافت “نظرا لظروف سفره لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال دراسته والحصول على الرخصة التدريبية الأسيوية b لحراس المرمى مما يتطلب وجوده خارج البلاد لمدة لا تقل عن شهر وتعارضها مع فترة إعداد الفريق الأول وبناءً على طلبه تم قبول اعتذاره عن الاستمرار بالعمل مع الفريق في هذه المرحلة، مع خالص تمنياتنا له بالتوفيق في المرحلة القادمة”.