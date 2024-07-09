لتأهيلهم لسوق العمل، ماراثون أنشطة بالأمل للصم بالخارجة التعليمية بالوادي الجديد

شهدت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بإدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، تطبيق أول تجربة من نوعها، بتنظيم فاعليات تدريب طالبات الأمل للصم على فنون القص والخياطة بقسم الملابس الجاهزة، من خلال تنظيم النشاط الصيفي بالإدارات التعليمية والمدارس، وممارسة الطلاب لكافة الأنشطة، في مجالات وتوجيهات التربية الفنية، والرياضية، وأنشطة ثقافية وعلمية، وغيرها.

وقالت نهلة شكري مدير مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، إن المدرسة تسعى إلى رفع كفاءة الطلاب وتزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة وتدريبهم وتأهليهم لاقتحام سوق العمل، وذلك من خلال صقل مهاراتهم وتنفيذ البرامج الدراسية المتميزة والفريدة والمتداخلة التى تلبى الاحتياجات المتعددة.

وأوضحت، أن التعليم والتدريب والتأهيل غاية فى الأهمية لكل شخص منذ سنوات عمره الأولى، وبالنسبة للأطفال الصم وضعاف السمع يزداد الاحتياج للدعم والمساندة حتى يستطيعوا الاندماج تعليميا ومجتمعيا ومن ثم في مجالات العمل المختلفة.

وأشارت نهله، إلي حرص التعليم على تلبية احتياجات الدولة وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومتطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمى والمهنى والإبداعى للطلاب، مؤكدة أن التربية الخاصة لا تنفصل عن المجتمع بقطاعاته ومؤسساته المختلفة العام والخاص.

وأضافت مدير مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بإدارة الخارجة التعليمية، أننا نسعى الى تخريج طالب متميز يمتلك العديد من المهارات المؤهلة لسوق العمل الحالى والمتطور دائما، ومن هنا كان الهدف من إقامة النشاط الصيفي، ليكون أحدث إضافة لتحقيق هذا الهدف، ولدعم الطلاب والخريجين وتحسين مهاراتهم الشخصية والمهنية وإعدادهم لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث، من خلال تقديم خدمات الإرشاد المهنى والتدريب.

وأكدت نهلة شكري، أن قطاع مدارس التربية الفكرية وهو القطاع المسئول عن رعاية الأطفال ذوى الإعاقات الذهنية البسيطة، والي شهد تطويرًا في ضوء مشروع أفاق التربية الفكرية مع التأكيد على دور الأسرة والمجتمع كطرف أساسي في تقديم الخدمة والتخطيط وصنع القرار، وتقدم الرعاية التعليمية والتربوية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه أكد وصفي حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية بالوادي الجديد، اهتمامه بالطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع مدارس... تأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.

وأشاد مدير إدارة الخارجة التعليمية، بالجهود المبذولة في النادي الصيفي من حيث التنظيم والتدريب وإستثمار وقت الطلاب، في ممارسة النشاط الرياضي الهادف، تحت إشراف نخبة من موجهي ومعلمي المدرسة.

هذا فيما أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية بقطاع تعليم المحافظة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وتوجيه عموم المديرية.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى تنفيذ برنامج يستهدف تحسين وصقل مهارات الطلاب، فضلا عن ممارسة الأنشطة المختلفة وربطها بالمهارات التعليمية وترسيخ محاور التعليم الجديدة لديهم لإعداد متعلم مبدع مبتكر محب للوطن.

وأكد وكيل التعليم على مواصلة تنظيم الأنشطة الصيفية بكافة المدارس تزامنًا مع انتهاء الامتحانات وبداية الاجازة الصيفية لاستغلال طاقة الشباب والطلاب الفاعلة في أنشطة مفيدة يستفيدون منها واستثمار وقت فراغهم وإعداداهم من الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية وتنمية القيم السلوكية المستهدفة حيث تساهم هذه الأنشطة التربوية في اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة مؤكدًا على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانات المتاحة وتذليل التحديات أمام تنفيذ تلك الأنشطة والفعاليات المختلفة في القرى والنجوع.

وأشار سيد، إلى اهتمام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتفعيل وتكثيف العمل بالأنشطة الصيفية التي يتم تنظيمها بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم على مستوى المحافظة وهو ما يظهر جليًا في توجيهاته المستمرة بمتابعة تنفيذ الأنشطة والمرور الميداني الدوري على المدارس وتسخير الإمكانات المتاحة في هذا الشأن لافتًا إلى الإعلان عن كل الأنشطة الصيفية بتعليق لافتات واعلانات في مداخل المدارس ولوحة الإعلانات وغيرها من الأماكن الواضحة لإعلام الطلاب وأولياء الأمور بهذه الأنشطة ونشر ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي.

ياتي ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بالأنشطة الرياضية لطلاب المدارس، وتوجيهات الوزارة في إقامة النوادي الصيفية.

وأشار إلى الدعم الدائم والمتواصل للطلاب ذوي الهمم وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للعمل على صقل وتنمية مهاراتهم بالأنشطة التربوية المختلفة.

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